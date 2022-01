Hay videos de que Graco y Capella pactaron con el crimen: Blanco

Existen videos y grabaciones que revelan al ex gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y su ex secretario de Seguridad, Alberto Capella, cuando pactaron con el crimen organizado, afirmó este lunes el actual mandatario de la entidad, Cuauhtémoc Blanco.

"Estos personajes siempre han sido protegidos, de ex gobernadores, éstos sí habían pactado y hay audios, y hay grabaciones, que Graco pactó y Capella pactó; yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, ya les dije, porque mi personalidad no me lo permite siempre, he sido una persona que va de frente con quien sea”, afirmó Blanco.

El gobernador de Morelos se presentó este lunes en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), para denunciar los vínculos de personajes de la vida política del estado con grupos del crimen organizado.

Blanco llegó acompañado de su abogado, el ex consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza, quien explicó que la denuncia que se entregó al Ministerio Público Federal es en contra de quien resulte responsable.

El gobernador morelense, Blanco, indicó que las versiones que relacionan a Ramírez y Capella, señalan vínculos con Santiago Mazari Hernández, alias El Carrete, líder de Los Rojos, grupo criminal que opera en Morelos y Guerrero.

“Hay grabaciones donde el Carrete menciona que pactó con Capella y pactó con Graco, por eso está todo este movimiento, de todos estos, con todos los narcos, se hizo un revoltijo, porque ellos pactaron”, agregó el gobernador.

Señaló que su llegada como ciudadano al gobierno de Morelos molestó a todos los grupos de autoridades ligadas con el crimen.

“Se los he dicho que hay jueces, fiscales, policías estatales, policías municipales y jueces, lo he declarado y ustedes lo deben tener documentado”, indicó.

Pérez Daza explicó que la denuncia se presentó ante la FEMDO, debido a que la oposición en el Congreso estatal ha solicitado al fiscal de Morelos que investiguen al gobernador, para lo que no tiene facultades.

"El día de hoy lo que venimos es a presentar una denuncia penal, precisamente, para que sea la autoridad competente la que investigue estos hechos.

“El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, por ser perito en Derecho, tiene pleno conocimiento se que él es incompetente para conocer o investigar delitos relacionados con delincuencia organizada y naecotráfico”, explicó Pérez Daza.