Hecho aislado Incendio en Baby'O: Alcaldesa

Ciudad de México.- La Alcaldesa de Acapulco, Guerrero, Abelina López Rodríguez, afirmó este sábado que el incendio a la discoteca Baby'O es un hecho aislado.

La morenista, quien asumió el cargo el pasado jueves, un día después del ataque, también rechazó que se trate de un mensaje a su Administración.

"La verdad es que el tema del Baby'O yo lo siento como un hecho aislado, dado como se ve, no se ve como un tema de delincuencia, no hay extorsión y llama la atención", dijo en conferencia de prensa.

"Yo no veo que sea un hecho de terrorismo ni mucho menos porque haya nueva Administración. Yo no tengo relación con delincuentes. Mi vida ha sido tan clara como el agua".

En redes sociales circuló un video en donde se observa a tres hombres rociando gasolina en el centro nocturno para posteriormente prenderle fuego, un modus operandi de la delincuencia.

En la conferencia, Rafael Villafañe, fundador del Baby'O, dijo que nunca habían sido extorsionados.

"Es un acto que no tiene sentido, nunca nos han extorsionado, no se nos ha acercado nadie para extorsionar. Es un acto que no tiene sentido", indicó.

Señaló que el lugar "quedó achicharrado" y dialogan con el seguro para resolver ese tema.