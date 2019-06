Hermosillo alcanza casi los 50 grados; rompe récord en el mundo

Hermosillo, Son. 3 de junio.- Con 49.5 grados centígrados de calor, la capital de Sonora rebasó el récord histórico de temperatura máxima, además se convirtió en la ciudad más cálida del mundo, durante las últimas 24 horas, al dejar atrás los 48 grados registrados en países del Medio Oriente.

Según el reporte meteorológico diario del Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temperatura máxima registrada en Sonora durante el día 2 de junio, fue de 49 grados Celsius en la estación meteorológica El Orégano II; sin embargo, la mañana del 3 de junio a las 8:00 horas (10:00 a.m. tiempo de la Ciudad de México) el mercurio del termómetro marcaba 40 grados centígrados en Hermosillo.

El martes alrededor de las 15:30 horas tiempo local, el Observatorio Meteorológico de Hermosillo registró 49.5 grados Celsius de temperatura a la sombra, rompiendo el récord de calor establecido el 1 de julio del 2011 con 48.5 grados centígrados.

Ante esta situación de clima extremo, Juan Francisco Matty Ortega, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil decidió suspender actividades en tres planteles de educación pública que no contaban con servicios básicos.

"Atendiendo reportes de la ciudadanía, ahorita venimos del poblado Miguel Alemán (zona rural de Hermosillo) donde hay una escuela que no cuenta con agua ni luz de tal manera que no existen las condiciones para que los menores estén estudiando bajo estas temperaturas; también aquí en la colonia Privadas del Real había otro kínder que no contaba con los servicios básicos y tuvimos que intervenir a efecto de suspender las clases en esa escuela porque los estudiantes no pueden estar en esas condiciones; en total fueron tres escuelas donde suspendimos las labores en espera que se restablezcan los servicios”, aseguró Matty Ortega.

El pronóstico oficial indica que los próximos días continuarán los temperaturas de entre 40 a 45 grados en la costa y el desierto de Sonora que representa la mayor parte de la geografía.

"Un sistema profundo de alta presión continuará favoreciendo tiempo estable, seco y muy caluroso en el estado de Sonora, por lo que seguirán registrándose temperaturas máximas mayores de 45°C, además se prevé viento con rachas de hasta 40 Km/h y se observará el cielo de despejado a medio nublado durante el día de hoy”, dicta el reporte meteorológico de Conagua.