Hijos de EPN lo felicitan a través de redes sociales

Ciudad de México— Paulina, Nicole y Alejandro Peña felicitaron ayer a su papá, el expresidente Enrique Peña Nieto, por su cumpleaños número 53 a través de publicaciones en Instagram.

En esta red social, Paulina Peña agradeció al mexiquense en una publicación con un mensaje que acompañó con una fotografía de ambos.

"Gracias por todo lo que me has enseñado, todo lo que hemos vivido y lo que falta en nuestro camino, gracias Papito porque lo bueno y lo malo nos han hecho los seres inseparables que somos hoy. Tú y yo.

"Eres un ser que pocos conocen profundamente y me siento bendecida por poder decir que eres mi Papá, mentor, amigo incondicional y mi gran amor. Hoy brindo por ti, por nuestra existencia, por la familia que me regalaste, por tu ejemplo y tu temple, por tu alma ligera y tu corazón divino, brindo porque la vida te llene de alegrías y bendiciones", escribió en su cuenta.

En tanto, Alejandro Peña publicó una fotografía donde el exmandatario es cargado por sus tres hijos, producto de su matrimonio con Mónica Pretelini, y la acompañó con un mensaje de felicitación.

"Feliz cumpleaños a la persona más importante de mi vida! La persona que más me ha enseñado y guiado por la vida. Muchas felicidades y muchas gracias. Te adoro".

Nicole Peña compartió tres imágenes con el expresidente, una de ellas en Los Pinos, con el mensaje "feliz cumpleaños".