Hipócritas, piden a gritos al Ejército: Adán Augusto

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, calificó de hipócritas a los políticos de Oposición que, con una mano, rechazan la permanencia del Ejército en calles y, con la otra, piden a gritos el despliegue de militares en los estados del país.

Durante una reunión con integrantes del Congreso de Sinaloa, el funcionario sostuvo que quienes votaron contra de la reforma para extender el despliegue de las Fuerzas Armadas hasta 2028 actuaron con egoísmo, colocando por delante sus intereses políticos.

"A mi me tocó platicar con casi todos los grupos parlamentarios, me tocó platicar con los gobernadores y entre todos se construyó este documento que ustedes van analizar y como decimos los tabasqueños, nuestro pecho no es bodegas, pues les diría que qué lástima me da que detrás de muchos que ejercen tareas de Gobierno prevalezca la hipocresía", soltó.

"Con una mano pidiendo a gritos que el Ejército, que las Fuerzas Armadas, que la Guardia civil los ayuden en tareas de seguridad y por otra negándoles a los mexicanos esta posibilidad. Hubo uno que incluso se atrevió a reconocer, por un lamentable incidente en la Capital, que si no ha sido por las fuerzas armadas, por la intervención de los militares, hubiese terminado en una masacre. Pues así como las fuerzas armadas ayudaron para mantener la seguridad pública, él debió haber sido recíproco, no debía actuar con egoísmo; antepusieron el interés político y eso no se vale".

Apenas ayer, el Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, también consideró que la conducta de algunos opositores ha sido "pura hipocresía".

"No podemos oponernos a esta modificación legal y al mismo tiempo, como presidentes municipales o como Gobernadoras y Gobernadores de mandar que nos envíen más fuerza, eso no puede suceder", aseveró el ex Secretario de Seguridad Pública federal.

'Sin militares, se va a complicar'

Este viernes, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, reconoció que los estados no están preparados para enfrentar a la criminalidad, si los soldados regresan a los cuarteles.

Frente al Secretario de Gobernación, el morenista consideró que sacar de las calles a militares y marinos podría complicar los problemas de inseguridad.

"Yo me atrevo a decirles, ayúdenos, a mi como Gobernador, a los presidentes municipales, al Presidente de la República, no estamos todavía con la capacidad suficiente de que las policías locales, municipales y estatales nos resuelvan el problema de seguridad", señaló.

"Si nos quedamos sin el apoyo de las fuerzas militares, seguramente que el tema se complica mucho más. Necesitamos todavía una tutela prudente, una tutela complementaria. Yo les pido, como lo pedí en expresiones públicas, que todavía necesitamos nosotros el apoyo de los militares".

En coincidencia con el Secretario de Gobernación, Rocha consideró incomprensible que legisladores entidades con altos índices de violencia se opongan a la permanencia del Ejército.

"Yo no comprendo a las y los compañeros legisladores de aquellos estados donde en realidad hay una violencia ya muy, muy desbordada, como compañeros senadores de Guanajuato, no me explico por qué votan en contra de esto, ¿que harán sin los militares auxiliando de maneras complementarias, supletorias, reguladas? No me explico yo", cuestionó.

El tema fue abordado durante un encuentro de funcionarios federales y estatales con integrantes del Congreso de Sinaloa, para cabildear la aprobación de una reforma constitucional que prolongará la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el año 2028.

Aunque algunos legisladores independientes y de partidos como Movimiento Ciudadano manifestaron que la militarización no es el camino para combatir a la criminalidad, la representación del PRI adelantó su respaldo a la minuta.

Feliciano Castro, presidente de la Junta de Coordinación Política, confío en que la reforma pueda ser procesada a la brevedad y votada en el pleno el próximo martes 18 de octubre.