Histórica y patriota, decisión de la Corte sobre validez de ley eléctrica: Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló esta mañana en su tradicional conferencia de prensa mañanera que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la validez de la ley eléctrica es histórica y patriota, “estoy muy contento, fue una muy buena decisión que demuestra que hay un auténtico estado de derecho porque no fueron todos los ministros los que votaron a favor”.

Aseguró que no quería hablar mucho antes de que la Cote resolviera el asunto “porque sabíamos la trascendencia y lo que le interesaba al grupo que estaba abusando del marco legal que se construyó durante el periodo neoliberal para destruir a la CFE y lucrar, se reparó el daño, se protegió a la gente para que en el futuro no haya abusos en el precio de la luz. Estoy muy contento”, reiteró.

El mandatario insistió en que antes no se consideraba a las hidroeléctricas como generadoras de energía limpia, en el periodo neoliberal se decía que las únicas energías limpias eran las solar, y las de la iniciativa privada.

Ante representes de los medios de comunicación externó que la CFE tiene 60 hidroeléctricas y estas estaban paradas, “producían 3% de la energía eléctrica, … por eso inundaron dos veces a Tabasco porque como no turbinaban estaban los vasos llenos, no les permitían subir la energía a la red para que empresas como Iberdrola pudieran vender, y ya no les quedaba más que soltar el agua”.

“Si no se hubiese logrado lo de ayer, las empresas iban a aumentar el precio de la luz. Lo mismo que está sucediendo en Europa porque ahí optaron por la privatización.

“Por lo que se logró ayer se nos aliviano la carga, así podemos sacar adelante a la CFE. Mantener no aumentar el precio de la luz. Fue un triunfo”, aseguró.