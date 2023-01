Hizo AMLO 'travesuras' al Servicio Secreto de EU

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que durante la Cumbre de Líderes de América del Norte realizó algunas "travesuras" al Servicio Secreto de los Estados Unidos.

La primera de las "travesuras" realizadas por el Mandatario federal fue cuando decidió sacar al balcón de Palacio Nacional al Presidente Joe Biden para mostrarle la plancha del Zócalo, poniéndolo en una posición vulnerable y lo cual generó alerta en el Servicio Secreto.

"Por cierto, ahora que estuvimos con las visitas, le hicimos como dos o tres travesuras a los de seguridad (Servicio Secreto). Una fue que nos reunimos en la bilateral en una mesa y está el balcón y los de seguridad ya querían que se cerrara el balcón, pero se les convenció de que aquí estaban seguros, que eran nuestros invitados, nuestros amigos y que los estimamos y queremos mucho, tanto el Presidente Biden, como al Primer Ministro.

"Bueno, se decidió no cerrar y estamos ahí sentados, y de repente se para (Biden) porque imagínense lo que es esto para cualquier extranjero... Entonces, se para el Presidente Biden y va a la ventana para ver la plaza (del Zócalo), es una de las plazas más bellas del mundo. Entonces, él dice 'qué maravilla'. Pues, le abro la puerta del balcón y le digo venga y ya nos salimos al balcón. Y empieza el movimiento abajo de los de seguridad. Pero pues muy bien, esa fue una (primer travesura)", narró el Presidente.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el Mandatario federal contó que la segunda "travesura" fue cuando alejó a Biden y a su esposa Jill del punto de visión del Servicio Secreto al querer mostrarles uno de los elevadores antiguos de Palacio Nacional.

"La otra (travesura), la del elevador, porque estábamos esperando y les digo 'pues vengan, les voy a mostrar algo' y ya. Subimos, pues (ellos) encantados porque es un elevador de finales del siglo 19, principios del 20, tiene como 120 o 130 años, el segundo elevador de América Latina y todavía funciona. Entonces, pues le dije yo les llevo, vamos, súbanse, nada más que seis (personas).

"Y ahí sí, sin intérprete, ahí nos ayudó Beatriz y vénganse, yo soy el elevadorista y para abajo. Y ellos (los del Servicio Secreto), con mucha razón, tienen que estar pendientes y tienen algo que le llaman vista fija o algo así, no sé, una expresión en inglés, donde siempre tienen que estar viendo al Presidente.

"Pero en eso, (Biden) ya no está la vista, entonces bajamos. Eso no se sabe mucho, bajamos y abrimos y les enseñé la puerta, se abrió la puerta y salimos a (la calle) Corregidora, le mostré la Suprema Corte, nadie se dio cuenta je, je, je. Nos volvemos a subir, pero muy bien, estaban muy contentos", aseguró.

López Obrador dijo que los Gobiernos extranjeros respetan a México por la grandeza cultural, por lo que pidió a los mexicanos nunca acomplejarse ante otras naciones.

"Saben que hay algo que debemos tener muy presente. Las autoridades, los gobernantes, los pueblos del extranjero quieren mucho a México, respetan mucho a México, históricamente, respetan mucho a nuestro pueblo, sobre todo les causa mucha admiración nuestra grandeza cultural.

"Esto lo digo para que no nos acomplejemos, no hay que ser prepotentes, ¿no?, pero también no ser sumisos. Nosotros somos herederos de grandes culturas, de grandes civilizaciones, nuestro pueblo es ejemplar, es de lo mejor, es nuestro gran país, nuestro México, lindo y querido". agregó.