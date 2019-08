Hombre ‘canoso’ que habló con agresor de periodista no será detenido: PGJ

Ciudad de México.- La procuradora capitalina Ernestina Godoy informó que no está imputado el hombre "canoso" que momentos antes habló con Luis "N", detenido como presunto agresor del periodista Juan Manuel Jiménez durante la marcha feminista #NoMeCuidanMeViolan.

En entrevista, Godoy Ramos explicó que la carpeta de investigación que se abrió por esos hechos ocurridos el viernes pasado durante la protesta de grupos de mujeres, es por lesiones graves contra el comunicador.

Explicó que el hombre "canoso" ayudó con información sobre el agresor al periodista, pero no se le imputará "porque no aparece ningún momento agrediendo ni nada" y no se sabe qué platica con el presunto atacante.

Se hizo una investigación muy seria desde los vídeos, las imágenes, se ubicó a la persona con la que platica, el "canoso", seguramente ya lo vieron, él dice que es su trabajador y él dio muchos datos", explicó.

Añadió que Luis "N" salió de su casa, ubicada en el Estado de México, con su madre y los "jurídicos", quienes "lo trajeron para acá".

Acompañado todo el tiempo con la mamá, él voluntariamente dice estoy listo, Todo el mundo dice 'ya llévenselo a declarar'. La familia ayudó también, no estaba detenido en su casa porque su casa es en el Estado de México", precisó.

Respecto a los daños al Ángel de la Independencia, Godoy Ramos comentó que posiblemente lo atraerá la Fiscalía General de la República, mientras que en la Procuraduría capitalina se abrió una carpeta de investigación por los destrozos a esta dependencia "para que el seguro me pueda cubrir el daño".

A su vez, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, detalló que derivado del trabajo de los Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia capitalina se logró la ubicación de Luis "N" y a partir de ahí la detención.

Era un objetivo muy importante y se concretó y ahora pues a judicializar el caso, eso es lo que sigue con la Procuraduría", subrayó.

El jefe policiaco dijo desconocer si hay otra persona implicada como agresor del reportero Juan Manuel Jiménez, pues el proceso ahora lo lleva la Procuraduría y la policía capitalina no hace la búsqueda activa en sus patrullajes de nadie más por esos hechos.