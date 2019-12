Hombre 'endemoniado' se desnuda en el altar y ataca a feligreses en iglesia de SLP

Un hombre aparentemente drogado irrumpió en una iglesia, atacó a feligreses que se encontraban orando, se subió al altar y se desnudó completamente, antes de ser arrestado.

Los hechos ocurrieron la tarde del viernes en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, en la ciudad de San Luis Potosí, capital del estado del mismo nombre, luego de que había terminado una misa que el sujeto trató de interrumpir, lo que fue impedido por los fieles.

En redes sociales se viralizó un video que muestra el momento en que el hombre de alrededor de 30 años se encuentra en el altar con el torso desnudo, mientras algunas personas que se encontraban rezando le piden que se baje. Después se desnuda completamente.

Algunos de los feligreses trataron de someter al joven, pero este los atacó causando algunas lesiones menores. Los afectados llamaron a la policía que llegó momentos después y arrestó al agresor.

En declaraciones que reproduce el medio local Plano Informativo, el vocero del Arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, explicó que mientras celebraban la misa de 16:00 horas en el santuario, esta persona llegó y, en el pasillo central del santuario, empezó a desnudarse hasta quedar en ropa interior, tras lo que las personas en la Basílica lo sacaron del templo; ya afuera, agredió a varios feligreses, entre ellos uno con discapacidad.

“Se les escapó y se volvió a meter al templo, ya en el templo, una vez terminada la misa, trata de escaparse por la Sacristía, pero había un pasillo con una puerta que tenía llave, entonces se sube al altar y hace lo que se aprecia en el vídeo”, precisó el padre, quien agregó que en ese momento se hace el llamado a policías municipales los cuales llegaron y lograron bajarlo y someterlo.

“Traía fuerza fuera de lo común, fue muy difícil someterlo para la misma policía, tuvieron que darle un golpe en los oídos para un poco dejarlo atontado y poderlo aprehender, seguramente estaba bajo efecto de alguna droga”, añadió.

El padre Priego Rivera señaló que habló con los encargados de la Basílica y le informaron que no hubo ninguna afectación material, solamente agresiones físicas contra los feligreses y personal de la propia Iglesia, donde incluso esta persona los mordió de forma severa: “hay personas agredidas, un discapacitado fue mordido en el cachete y le arrancó un pedazo de carne, estás personas van a ser asesoradas para que interpongan su denuncia, vamos a apoyarlas”.

El sacerdote consideró que éste es un hecho que rebasa ya cualquier cosa que había sucedido en San Luis Potosí y apuntó que había personal de la Iglesia que evitó que los propios feligreses le hicieran algo a esta persona, pues la gente prácticamente pensaba en lincharla: “nosotros les decimos a quienes piensen que hacer esto es fácil, que no siempre vamos a estar ahí para detener a la gente, la gente ya está cansada de este tipo de cosas, no vaya a suceder lo que sucede en otras partes”.

Advirtió a las personas que piensen que es muy fácil atentar contra las iglesias que más vale que dejen en paz los templos, que no se les ocurra hacerlo porque el cansancio y hartazgo de los fieles ya es mucho.

“Presiento que no van a ser muy tolerantes a una agresión, además es un templo muy simbólico para los potosinos, muy querido por los feligreses y no vamos a permitir que un vándalo llegué ahí a hacer lo que quiera. No vamos a permitir que nos quiten, nos roben o nos destruyan las iglesias”, concluyó.

El pasado martes, un centenar de feministas que se manifestaron en las calles de Xalapa, en el estado de Veracruz, atacaron y pintaron las paredes del Seminario Menor de la Arquidiócesis y del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús, conocido como “El Beaterio”.

Mientras que el 28 de septiembre un colectivo feminista, en el marco de su marcha para promover la legalización del aborto en todo el país, atacó la Catedral de México, intentó incendiarla y realizó pintas en su cerco exterior y en los alrededores. El intento de incendio fue frenado por los bomberos locales y la policía finalmente protegió el templo.





