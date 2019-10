Homenajean a policías caídos en Michoacán

Ciudad de México.- Con un homenaje de cuerpo presente, 10 de los 13 policías asesinados ayer en Aguililla, Michoacán, son despedidos por familiares, allegados y autoridades en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública.

En el acto, realizado en Morelia, hay fotografías y ocho féretros de los uniformados ultimados presuntamente por integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la comunidad de El Aguaje.

Al costado de ellos fueron colocadas coronas fúnebres, así como la leyenda: "Homenaje a elementos caídos en cumplimiento de su deber".

El evento lo encabeza el Gobernador, Silvano Aureoles; el Alcalde de Aguililla, Osvaldo Maldonado, y el titular de SSP, Israel Patrón Reyes.

En su discurso, el perredista aseguró que la respuesta gubernamental contra los delincuentes tiene que ser con fuerza policiaca y militar, y no con consejos.

"Los delincuentes no entienden, requieren la respuesta y la determinación del Estado, la determinación de la entrada de todas las instituciones y toda la capacidad de nuestras Fuerzas Armadas y nuestras corporaciones policiacas, no entienden de consejos", se pronunció.

"Michoacán está de pie y no nos vamos a doblegar, vamos a responder a la altura de las circunstancias", prosiguió, "vamos a responderles como se lo merecen estos cobardes asesinos, delincuentes que se ocultan en el anonimato".

Tras sus palabras, los nombres de Irving Ricardo Cervantes, Emilio Tapia López, Pablo Sergio Reynel, Edder Paul Negrete, Juvenal López, Maurilio Díaz, Marco Antonio González, Luis Ángel Carrillo, Arturo Jonathan Lechuga y Reynaldo Villegas fueron despedidos con el grito de: ¡Presente!

De acuerdo con información ministerial, un grupo de 30 civiles armados emboscó ayer a una caravana de la Policía estatal que se dirigía de Apatzingán al Municipio de Aguililla para cumplir una orden judicial.

A la altura de la comunidad El Aguaje, recibieron el ataque con armas de grueso calibre que dejó a las 13 víctimas, así como otros nueve uniformados heridos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en conferencia matutina que este asunto se debió a que anteriores Gobiernos federales dejaron crecer esta violencia con estrategias equivocadas.

Michoacán se encuentra entre las entidades con más crímenes contra policías en 2019 junto con Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Guerrero.