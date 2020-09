'Huachicol' con baja considerable, afirma Gobierno Federal

López Obrador en Córdoba, Veracruz. Foto: Tomada de Youtube

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en erradicar el robo de combustibles.

"¿Cuánto se robaban de combustibles con el llamado huachicol? Cuando llegamos, 80 mil barriles diarios. Ya logramos reducir al 95 por ciento ese robo, lo tenemos en 4 mil barriles diarios de 80 mil que se robaban. No voy a dejar de insistir hasta que no se roben nada", aseguró el Mandatario.

"Pero imagínense cuánto dinero ha entrado al erario por no permitir esa corrupción. Cuánto dinero hemos ahorrado o ha ingresado a la Hacienda pública por no condonar impuestos a los de arriba, que ahora están muy enojados porque estaban acostumbrados a no pagar impuestos, pagaba impuestos el pobre, el campesino, el que consumía una mercancía (...) desde luego el obrero, los profesionales, los comerciantes (...), los empresarios, todos pagaban impuestos, menos los potentados".

López Obrador reclamó que esos empresarios hayan influido en gobiernos anteriores para no pagar impuestos.

"Los que se sentían dueños del Gobierno, los que tenían tomado el gobierno, secuestrado al Gobierno, eran los que mandaban en Hacienda, eran los que mandandaban en el SAT, miles de millones de pesos en condonación de impuesto, eso se terminó, eso se reformó en el artículo 28 de la constitución, y así como están prohibidos los monopolios, se prohibió la condonación de impuestos, ahora todos tienen que pagar, tienen que contruibuir", insistió en el marco de su gira en Córdoba.

Por eso tenemos finanzas sanas, explicó, y no tuvimos que recurrir a la contratación de deuda, ni a gasolinazos ni a nuevos impuestos, y se financia el desarollo con ahorros, impidiendo la corrupción y acabando con los lujos que había en el Gobierno.

"No contratamos deuda como lo hicieron casi todos los países. Se endeudaron más, nosotros actuamos con prudencia y financiamos el desarrollo con ahorros, porque aunque parezca increíble, es mucho lo que se puede liberar del Presupuesto cuando no hay corrupción", sostuvo.

Acompañado por el Gobernador Cuitláhuac García; el Secretario de Bienestar, Javier May, y subsecretarios de esa dependencia y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Agrario (Sader), López Obrador advirtió que antes las obras costaban entre tres y cuatro veces más

.Puso como ejemplo que el costo estimado para concluir el Aeropuerto de Texcoco era de 300 mil millones de pesos, mientras que el Aeropuerto de Santa Lucía costará sólo 75 mil millones de pesos, lo que significa un ahorro de 225 mil millones.

El Mandatario aseguró que de no ser por los programas del bienestar, el País no habría podido sortear las crisis sanitaria y economía ocasionada por la Covid-19.

A diferencia de la mayoría de los países afectados por la pandemia, su Gobierno optó por atender primero a los de abajo y no a las grandes corporaciones, como en el pasado.

El Jefe del Ejecutivo federal consideró que esta estrategia está dando muy buenos resultados, porque ya hay indicios de mejoría en materia económica.

"Ya estamos viendo, constatando que va mejorando la economía, tenemos indicios, por ejemplo, en cuanto a la reactivación de la economía y la generación de empleos", reiteró.

También adelantó que este año va a haber récord en entrada de remesas, con alrededor de 40 mil millones de pesos.

Respecto a Veracruz, el Mandatario explicó que el apoyo de la Federación a la entidad es fundamental porque de los cerca de 130 mil millones de pesos que tiene de presupuesto, 120 mil millones son para gasto corriente y de los 10 mil millones restantes, 5 mil millones se destinan para pagar intereses de la deuda.

El Mandatario precisó que solo los programas sociales del Gobierno federal representan para la entidad 36 mil 782 millones de pesos, es decir, seis veces más que lo que tiene el Gobierno estatal para invertir.