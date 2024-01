Huye Comisionada Nacional de Búsqueda a prensa en Sonora

Hermosillo, México.- La Comisionada Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Reyes Sahagún, salió por la cocina de un hotel Hermosillo, Sonora, para evitar a los reporteros que le pedían saber los resultados de su reunión con colectivos de familiares de víctimas.

Reyes Sahagún, ex operadora de estructuras de Morena y cuyo nombramiento ha sido cuestionado por colectivos de familiares, consejos ciudadanos estatales y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México, debido a su falta de experiencia, cumplió esta mañana su reunión con colectivos de búsqueda de desaparecidos de Sonora que había cancelado hace una semana.

"No, ahorita no, no puedo", respondió la funcionaria a una reportera que había logrado pasar al auditorio donde se realizó la reunión privada, y buscó una salida, según un video publicado en redes sociales.

En la reunión, según medios de Sonora, los colectivos de búsqueda como Guerreras Buscadoras de Cajeme, Madres Buscadoras de Sonora y Rastreadoras de Ciudad Obregón le reprocharon el censo del gobierno que disminuyó en más de 16 mil el número desaparecidos a la vez que pidieron herramientas para buscar en fosas clandestinas, delegaciones regionales de la CNB y expertos del Centro de Identificación Humana.

El 15 de enero, colectivos de desaparecidos que el fin de semana anterior habían encontrado 30 fosas clandestinas en el municipio del El Choyudo, a suroeste de Sonora, denunciaron que Reyes Sahagún les canceló de último momento una reunión.

"Para nosotras, las familias buscadoras, significa que para las autoridades e instituciones no es prioritario atender la grave crisis de desaparición de personas que se viven en Sonora", afirmaron en un comunicado.

Reyes Sahagún, quien el 27 de diciembre en la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que con el nuevo censo, organizado especialmente para demostrar que había menos desaparecidos en el actual gobierno, informó que la cifra total no es de 110 mil 964 como se había informado, sino de 92 mil 332, una reducción que ha sido rechazada por los familiares.

Hace dos semanas, familiares de desaparecidos estallaron contra la comisionada por el despido injustificado de criminalistas, antropólogos, arqueólogos y otros elementos de campo.

"Ya sabemos que usted no sabe, porque no trae ninguna preparación, no se haga bolas, ¿por qué no se queda con la gente (que ya estaba)? Pero si usted agarra, por su capricho, de decir que se van, yo no sé a dónde va usted", le gritaron según un video publicado entonces.

Sin el requisito de dos años de experiencia en un cargo parecido, ni experiencia en búsqueda de personas, ni en ciencias forenses o investigación criminal, la morenista llegó en octubre a la Comisión que depende de la Secretaría de Gobernación.

Llegó a suplicar a la comisionada Karla Quintana, tras su renuncia en agosto pasado, luego de que el Presidente López Obrador anunciara su propio censo de desaparecidos para demostrar, dijo, que hubo más personas desaparecidas en otros gobiernos que en el suyo.

Hasta junio pasado, los colectivos informaron de más de 4 mil 290 personas desaparecidas en Sonora, el sexto estado en esas cifras. Este lunes, los colectivos Jóvenes Buscadores y Madres Buscadoras de Sonora informaron que habían localizado 56 cuerpos en una de las fosas descubiertas en El Choyudo, al oeste de Sonora.

En su cuenta de la red social X, la CNB publicó fotos de la reunión de hoy y afirmó solamente que en la reunión se entabló un diálogo para definir acciones para la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.