Huye familia de Jerez tras plagio de hija y nieto

CDMX.- Abigaíl, de 39 años, tuvo que huir junto con toda su familia de Jerez, Zacatecas, tras el secuestro en diciembre de 2021 de una de sus cuatro hijas y uno de sus nietos.

Por más de 4 meses, los plagiarios mantuvieron en su poder a la joven de 19 años, quien entonces estaba embarazada, y al niño de dos años. En cautiverio, la hija de Abigaíl dio a luz a su bebé sin ningún tipo de asistencia médica.

Los tres fueron localizados en abril de 2022 y una semana después de la liberación, la madre y sus hijas de entonces 19, 17, 12 y 6 años, y sus tres nietos, el recién nacido, un bebé de apenas 4 meses y el menor de 2 años que fue secuestrado, huyeron del lugar.

"No podía creer que después de cuatro meses regresaron con vida, pero ella no hablaba, nomás me abrazaba y lloraba, una semana se la pasó llorando", contó Abigaíl.

Para irse, pidieron ayuda a un amigo de la familia, para que los trasladara, y a la Fiscalía de Zacatecas, que les entregó un vale para comprar la gasolina para el vehículo que los sacó de Jerez.

En su casa se quedaron sus camas, el refrigerador, la estufa, la mayoría de su ropa. Sólo se llevaron una maleta grande con lo que alcanzaron a poner de todo.

Abigaíl se ganaba la vida confeccionando trajes de charro, populares en el Pueblo Mágico, donde se practica la charrería.

La familia ahora habita en un lugar pequeño, con una sola cama y una parrilla para preparar alimentos.

Se turnan para dormir en colchonetas y cobijas que las personas que los recibieron les regalaron.