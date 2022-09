Huyen pobladores por balacera

Reforma

Orizaba.- Una balacera de más de una hora obligó a pobladores de Orizaba, en la región central montañosa de Veracruz, a esconderse pecho tierra, detrás de paredes y corriendo al interior de negocios durante la tarde de este lunes.

La balacera se registró en plena Colonia Centro de la ciudad turística, cerca de la Calle Oriente 2 entre la Calle 15 y Calle 17, de acuerdo con información policiaca.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) alertó que la zona se encuentra con un operativo en Código Rojo por la agresión de personas armadas al interior de un domicilio contra elementos municipales, así como contra Fuerzas Armadas.

Sin embargo, no se informó por ahora si hay personas detenidas, heridas o abatidas por esta refriega que inició a las 16:00 horas, duró una hora y todavía mantiene en alerta a los pobladores por movilizaciones.

"Al acudir al sitio de emergencia, fuerzas del orden fueron agredidas por parte de personas armadas desde el interior de un domicilio, por lo cual se implementan acciones para neutralizar a los presuntos agresores", precisó SSP.

Pide Ayuntamiento de Orizaba resguardarse por balacera

El Ayuntamiento de Orizaba exhortó a sus pobladores a resguardarse dentro de domicilios para evitar el peligro en las calles.

"Fuerzas militares, Policía estatal y municipal realizan esfuerzo conjunto durante movilización que se registra en la ciudad. Por seguridad se le solicita a la ciudadanía orizabeña permanecer en casa hasta nuevo aviso", se comunicó oficialmente.

¡A la pared!, gritó militar.

En videos, se registró cómo un militar pedía a las personas que estaban a un lado del Parque López resguardarse contra la pared.

"¡Todo mundo a la pared, todo mundo a la pared, por favor!", gritó un militar.

Aseguran civiles querer entregarse a Policía

Sujetos armados también realizaron una transmisión en redes sociales para asegurar que querían entregarse al interior de un domicilio de la Calle 15, pero policías estatales no los dejaban.

"Ya me voy a entregar, pero los policías estatales son los que me van a matar, son policías estatales, nos empezaron a detonar, estamos aquí en la Calle 15, me voy a entregar, los estatales son los que están disparando", aseguró un sujeto.

Queman tráiler en Autopista

Además de la balacera, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que un tráiler se estaba incendiando en la Autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, a la altura del kilómetro 281.

De acuerdo a reportes locales, sujetos armados decidieron detener al vehículo de carga pesada e incendiarlo en la entrada de esta zona que colinda con Puebla.