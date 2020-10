Iglesia católica, dispuesta a pedir perdón a pueblos originarios

Ciudad de México

La Iglesia católica en México siempre estará dispuesta a solicitar perdón, buscar la reconciliación y a acompañar a los pueblos originarios que a lo largo de toda su historia han sufrido marginación y abusos también de las autoridades civiles, aseguró monseñor Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

En rueda de prensa virtual para dar a conocer la esencia de la tercera encíclica del Papa Francisco denominada Fratelli Tutti, el líder de la iglesia católica en México puntualizó que desconoce si el Sumo Pontífice dará o no una respuesta a la solicitud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador planteada en ese sentido a la iglesia católica y a la monarquía en España desde el año pasado y en la que ha insistido recientemente.

Pero por lo que concierne al caso de la jerarquía eclesiástica en México, a su debido tiempo se dará a conocer la respuesta al pueblo de México y se exhortará a que todas las instituciones, hagan lo mismo y asuman su responsabilidad.

"Honestamente no se si el Papa dirá una palabra de ésta solicitud de la carta, lo que yo sí puedo decir como presidente episcopal que nosotros sí haremos un pronunciamiento, un comunicado a tiempo sabiendo que la fecha para hacerlo es el año próximo, 2021 cuando se cumplen los 200 años de la consumación de la independencia, queremos hacerlo pero también queremos trazarnos una ruta - como siempre lo hemos hecho - en favor de los pueblos originarios" indicó Cabrera López al resaltar que aunque tomen distancia todas las instituciones de gobierno son herederas del pasado.

No a las visiones fariseicas de que todos los malos estuvieron en el pasado

De acuerdo con el presidente del Episcopado Mexicano, la encíclica Fratello Tutti llama a la iglesia a reflexionar y meditar el pasado, lo cual implica crear una memoria penitencial donde todas las autoridades asuman su responsabilidad y no se dé cabida a visiones "fariseicas" de que todos los malos pertenecen al pasado.

"Por supuesto que personas e instituciones debemos saber pedir perdón (...) mirar hacia atrás nos obliga a mirar en estos segmentos que van de ahora hacia atrás porque los pueblos originarios tienen una larga historia de sufrimiento, no solo fue el inicio de la conquista sino a lo largo de todos los siglos y hasta el día de hoy sigue habiendo mucha laceración a sus derechos" puntualizó el obispo al citar el caso Ayotzinapa como ejemplo de lo que no debe suceder.

"La iglesia católica en México está dispuesta siempre no solamente a pedir perdón si no a tener una memoria penitencial, a seguir en este camino de reconciliación y saben que la iglesia siempre ha estado presente en las comunidades indígenas del país (...) por eso el Papa nos llama a una memoria penitencial, no podemos tener una mirada farisaica: los malos fueron antes y los buenos estamos ahora; no, no, todos tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad" enfatizó frente a los medios de comunicación.

En cuanto a la relación de la iglesia católica con las autoridades de todos los niveles, monseñor Cabrera adelantó que "sin preferencias y con neutralidad" están dispuestos a escuchar quien quiera hablar con ellos porque están abiertos al diálogo y no lo van a hacer a "escondidas".

Aclaró que saben ser intercesores de las causan que más lastiman al país y si bien saben que inicia un año electoral "efervescente y difícil" se comprometió a que los pastores sabrán mantener la sana neutralidad por respeto a la feligresía y por el bien del país.

