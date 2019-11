Iguala sí fue crimen de Estado: Encinas

Ciudad de México.- El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, afirmó que la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa sí fue un crimen de Estado.

A contrapelo de la polémica aseveración del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que desaparición de los 43 estudiantes no sería un crimen de Estado, Encinas afirmó que el Gobierno ya no encubrirá violaciones a los derechos humanos.

"Yo creo que es un crimen de Estado en donde ahora el Estado, a diferencia del pasado como lo dijo el Presidente ayer, tiene la obligación y el compromiso de esclarecer.

"El sentido claro del planteamiento del Presidente es que ahora el Estado asume realmente la responsabilidad de su esclarecimiento, no vamos a encubrir este crimen que cometieron las autoridades de los Gobiernos anteriores", dijo en entrevista tras participar en la ceremonia de inhumación de los restos de Valentín Campa en la Rotonda de las Personas Ilustres.

¿Pero sí fue un crimen de Estado?, se le insistió.

"Sí", replicó.