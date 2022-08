Impide nivel de agua rescatar a mineros; seguirán bombeos

Reforma

Coahuila.- Instalado en la mina de la comunidad de Agujita en Sabinas, Coahuila, el senador morenista Armando Guadiana informó que aún hay "mucha agua" en los tres pozos donde permanecen diez trabajadores desde el miércoles.

"El asunto es que es mucha el agua y se requiere bombear bastante agua para poder secar el área ahí donde están los trabajadores", explicó en entrevista telefónica.

"Lo más importante es bombear y bombear agua; esperemos que para la noche o mañana ya tengamos buenas noticias de que haya bajado el nivel suficiente del agua para que se puedan meter los buzos. Ahorita no pueden entrar porque se pueden atorar", detalló.

Empresario minero desde hace varias décadas, Guadiana reprobó los hechos y consideró que es visible la falta de planeación.

"¿Cuál es el problema? Esto sucede porque hacen las cosas sin ninguna planeación de ingeniería; no tenían ningún plano ni un plan de minado. O sea, van a las gentes al 'ay' se va' sin saber cómo están las cosas. Como son áreas minadas antiguas, dan con una pared, ven el carbón, lo excavan y se viene el agua que está del otro lado", señaló.

En la zona trabajan más de 200 elementos de cuerpos de rescate, policías, del Ejército y de la Guardia Nacional.

Ignora de quien es la propiedad

El senador aseguró que no sabe quién es el dueño de la mina de carbón en cuyos pozos permanecen atrapados al menos diez trabajadores desde el miércoles pasado.

En entrevista telefónica, el empresario carbonero rechazó, además, que su hermano o él mismo tengan vínculo alguno con la mina.

-¿De quién es la mina?

-No lo sé, no lo sé. Pues aquí (en los terrenos de la mina) no se sabe, nadie sabe, nadie dice. Ni he visto quién es el contratista ni quién es el dueño...

--¿Por qué circula una versión que sugiere que su hermano tiene algún vínculo con la empresa?

--No'mbre... No me gusta andar diciendo mentiras. Si estoy involucrado lo diría. Ni mi hermano, ni yo, ni nadie.

"Nosotros no tenemos nada que ver; al contrario, estamos ayudando", repuso.