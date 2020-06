Impiden enterrar a 13 en San Mateo del Mar por ‘traidores’

Oaxaca

Los 13 cuerpos de las víctimas mortales de Huazantlán del Río en el municipio de San Mateo del Mar aguardan en sus respectivos domicilios, en tanto las autoridades de Seguridad Pública y General del Gobierno de Oaxaca intentan mediar con un grupo de ciudadanos, quienes impiden acceso al panteón municipal de esta comunidad indígena ikoot.

El grupo de civiles, autonombrados como autoridades comunitarias e identificados con la Unión de Agencias y Comunidades Ikoots (UACI), se oponen a “permitirle” el paso al cortejo para el entierro de los restos mortales de 11 varones y dos mujeres, muertos en forma violenta la madrugada del pasado lunes.

Según versiones de testigos, la negativa obedece a que la UACI sigue considerando a los fallecidos como “traidores”.

Este suceso lamentable tiene su origen en la elección de la presidencia municipal de San Mateo del Mar, celebrada en el año 2019, la cual se desarrolló con episodios de violencia y en la que se denunciaron una serie de presuntas irregularidades, por lo que un grupo de ciudadanos se inconformó, desconoció al munícipe y creó un gobierno paralelo en Huazantlán del Río, pero no todos los habitantes apoyaron la escisión.

El conflicto poselectoral no ha sido resuelto por las instancias electorales, ni el Congreso local, tampoco por el Gobierno de Oaxaca, lo que ha contribuido a ahondar el encono entre comunidades.

El pasado 2 de mayo en la comunidad de Huazantlán del Río se registró un evento violento, reportándose vehículos incendiados y personas lesionadas con armas de fuego, corporaciones de seguridad hicieron presencia en la zona para disuadir el conflicto entre esta comunidad y grupos de la cabecera municipal.

DESCARTAN ENVIAR A LA GUARDIA NACIONAL

El Gobierno de México descartó enviar a la Guardia Nacional a Oaxaca por el conflicto que existe en San Mateo del Mar.

Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que la Federación intervendrá para resolver los problemas que prevalecen en la zona regida por el mecanismo de usos y costumbres.

"Es una situación muy triste, muy lamentable, porque es un enfrentamiento entre comunidades, vamos a decir, son diferencias que tienen en el mismo municipio, San Mateo del Mar. Es una confrontación por el Gobierno municipal, por un lado son pobladores de la cabecera municipal y pobladores de comunidades", explicó.

Agregó que lamentablemente las diferencias generaron confrontaciones y rivalidades por la autoridad municipal.

WEs muy triste, muy lamentable lo que sucedió y desde luego que nosotros vamos a intervenir. Es un asunto de diferencias por la autoridad municipal; buscando la conciliación, que haya diálogo, que haya paz, que se evite el uso de la violencia, siempre lo hacemos", detalló López Obrador.

-¿Pero enviará a la Guardia Nacional o al Ejército?

"No, no, no. Cuando interviene la Guardia Nacional es para que se evite la confrontación, lo que pasa es que San Mateo del Mar está en el istmo, es una comunidad apartada, conozco, he ido allá, y son autoridades de usos y costumbres, es un gobierno municipal de usos y costumbres. Entonces, tenemos que buscar la forma de que se concilie, pero no con el uso de la fuerza”, argumentó en su respuesta el presidente López Obrador.

Hasta este momento, el ayuntamiento de San Mateo del Mar señaló a un grupo armado liderado por Gualterio Escandón alias Gual Perol y presunto integrante de la delincuencia organizada de haber asesinado a 15 indígenas, de los cuales 13 eran hombres y dos mujeres, a quienes torturaron y quemaron.

