Impiden tomar clases a niña en Oaxaca por usar pantalón

Oaxaca.- Paola, una niña que decidió usar pantalón en lugar de falda en su uniforme escolar, no ha podido ingresar a la telesecundaria a tomar sus clases debido a que directivos del plantel y padres de familia se lo impiden en San José Manialtepec, Oaxaca.

La menor narró que desde el 23 de febrero no le permitieron la entrada al plantel "José Vasconcelos", sin embargo, logró obtener una orden judicial para no le negaran el acceso.

De acuerdo con una misiva enviada a la diputada morenista Denisse García Gutiérrez, hasta el 6 de marzo ingresaba de manera normal al plantel, sin embargo, el 10 marzo le impidieron el paso y cuando al fin logró entrar, suspendieron las clases.

"El viernes 10 de marzo el comité de padres de familia y otras personas me taparon el paso para entrar a mi escuela, y me jalaron para que yo no pasara. Ahí estaba la directora de la escuela, los maestros, algunas autoridades municipio, el agente municipal de mi comunidad y nadie hizo nada para protegerme, solo mi mamá lo hizo como pudo"

"Cuando al fin logré entrar a la escuela con la ayuda de mi mamá, suspendieron clases para todos los niños, cerraron la escuela y los adultos presentes se reunieron para tratar mi caso, en esa reunión dijeron que en una asamblea del pueblo van a decidir si puedo usar el uniforme que usan los niños o si debo usar la falda para poder ingresar a la escuela", redactó.

Su escuela se encuentra en la localidad de San José Manialtepec, pertenenciente a Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, en la región este de la costa en Oaxaca. Además de su testimonio escrito, circuló un video en el que se observa como la niña es empujada por adultos.

En kinder, primaria, hasta cuarto grado, estuvo con varios niños, llevaba falda, ¿por qué de un momento a otro la quieres cambiar? No se vale que hagas eso, ya hay muchos niños que se quieren brincar", dice una de las presentes.

"No llores Pau, acércate, que te empujen si quieren, acércate", le dice su madre mientras Paola ingresa a empujones al plantel y los demás adultos gritan "es que no, son reglas, son reglas".

La menor pidió intervención para evitar que la asamblea del pueblo decida como debe vestirse para asistir a sus clases.

"Les pido que me ayuden porque me siento muy triste de que me estés tratando así solo porque ya no quiero usar el uniforme que usan las niñas, yo me siento más cómoda y segura con el uniforme que usan los niños y no me gusta que le hayan dicho a todos los padres de mi escuela mis cosas Íntimas", escribió.

En México, el uniforme neutro o uniforme sin distinción de género para estudiantes de educación básica y media superior fue avalado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en agosto de 2019.

El objetivo de esta medida es fomentar la inclusión y la equidad de género en el ámbito escolar, al permitir que los estudiantes puedan elegir la prenda que deseen utilizar sin importar su género.

Desde su aprobación, el uniforme neutro ha generado diversos debates y opiniones encontradas, pero sigue siendo una iniciativa vigente para promover la igualdad y la no discriminación en la educación.