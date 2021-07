Impone INE a Samuel García multa de 55 mdp

Juan Flores / Agencia Reforma

Ciudad de México— En un evento de Selíder, el Gobernador electo Samuel García informó que el INE le notificó esta tarde que debe pagar una multa de 55 millones de pesos.

Expuso que el motivo es por las historias de Instagram que subió su esposa Mariana Rodríguez durante su campaña a la gubernatura.

El emecista llegó retrasado a la inauguración del 34 Seminario Nacional "Con y Por Amor" tras regresar de la CDMX.

"Hace dos horas, al subirme al vuelo, me entero que el INE, su Unidad de Fiscalización, me quiere poner una multa de 55 millones de pesos, ¿qué hice? Gané a la buena, sin trampas, todo legal, por más de 9 puntos, ¿por qué me van a multar?", señaló García.

"Bueno, para todos los que conocen a Mariana Rodríguez, el INE quiere que Mariana me cobre por subir historias a su Instagram de mi campaña, 27.8 millones de pesos. Y como no me cobró, (me ponen) una multa de 55 millones de pesos".

García afirmó que pedirá la resolución y la "tumbará" porque no es legal lo que está haciendo el Instituto.

"Y como soy abogado, la voy a tumbar porque es una mafufada, es antijurídica, inconstitucional", expuso García.

El Gobernador electo fue invitado al evento porque él participó en los seminarios de Selíder.

El emecista le pidió a los jóvenes aprovechar las oportunidades y no desanimarse ante las dificultades.

Señaló que aprovechando las oportunidades es como también se ganan las Gubernaturas.