Impone Morena a integrantes en Comité para renovar al INE

CDMX.- La fracción de Morena en la Cámara de Diputados impuso tres perfiles afines al partido como encargados de evaluar a los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Aunque se había planteado un posible acuerdo con la coalición Va por México (PAN-PRI-PRD), para incluir algún especialista cercano a esos partidos, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, finalmente presentó como evaluadores a Enrique Galván Ochoa, Evangelina Hernández Duarte y Andrés García Repper.

Los tres comisionados propuestos por Morena y los dos que nombró la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ernesto Isunza Vera y Araceli Mondragón González, podrán hacer mayoría en las decisiones que tome el Comité Técnico de Evaluación, encargado del análisis y presentación de las quintetas finalistas para las cuatro vacantes del INE, incluida una de presidente o presidenta.

Los otros dos comisionados los propuso el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y se trata de los académicos María Esther Azuela y Sergio López Ayllón.

En la reunión de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, diputados del PAN, PRI y PRD se abstuvieron de avalar los tres perfiles presentados por Mier, mientras que MC votó en contra.

Pese a la advertencia de que eran perfiles a modo para Morena, Ignacio Mier los presentó.

Enrique Galván Ochoa es articulista afín a la 4T y Andrés García Repper ha sido abogado de diputados locales de Morena en Tamaulipas, mientras que Evangelina Hernández Duarte trabajó en la Guardia Nacional como coordinadora de Administración y Finanzas.

Ofrecen certeza en relevo del INE

Azuela dijo que su compromiso es ofrecer a los legisladores un buen grupo de quintetas, para evitar que la elección de cuatro consejeros sea mediante tómbola.

"Esta es una oportunidad histórica para que juntos, con nuestras diferencias y con nuestras seguras coincidencias, podamos ofrecer a la ciudadanía perfiles profesionales, comprometidos con la imparcialidad, perfiles plurales", afirmó.

López Ayllón, quien tomó protesta vía zoom, se comprometió a un trabajo institucional que brinde a la Cámara oportunidad de deliberar.

"Lo vamos a hacer con mucha seriedad, lo vamos a hacer con mucha institucionalidad, lo vamos a hacer respetando los principios de la función rectora electoral, y esperemos que en el término de las semanas que tenemos por delante, que serán muy intensas, podamos ofrecer un resultado que satisfaga a la Cámara de Diputados y a la nación entera, para que tengamos una estupenda renovación del INE", indicó.

Ernesto Isunza Vera confió en que el Comité será capaz de dar certeza al proceso de elección de cuatro nuevos consejeros.

Dijo que espera que en la conformación de las quintetas, los siete integrantes puedan lograr consenso y, si no es así, aseguró, también darán argumentos de por qué tomarán sus decisiones.

"Vamos, espero, por consenso las siete personas que constituimos el Comité a crear estas cuatro quintetas, pero si no es así y es por mayoría, también lo haremos presentando argumentos y llegando a esa claridad de por qué se tomaron esas decisiones", adelantó.

Enrique Galván Ochoa dijo que espera que el Comité ofrezca buenos resultados y que la ciudadanía apruebe su tarea.

"Esperamos dar muy buenos resultados y que la ciudadanía, al final de este proceso, tenga la convicción de que lo que hicimos valió la pena, que fue transparente, que fue honesto y que dimos alguna aportación, por pequeña que sea, a la democracia del País", expresó.

Evangelina Hernández ofreció trabajar para que el proceso de elección de consejeros sea transparente para las y los ciudadanos.

En su turno, Andrés Norberto García felicitó a la Jucopo por llegar a un acuerdo para la conformación del Comité, y aseguró que trabajarán anteponiendo sus principios, pero también los de la Constitución.

"Este procedimiento está reglado, no arreglado, reglado. Nuestra vocación tiene que ser democrática. Estoy seguro que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo en muchas opiniones, pero nos une el principio de sacar adelante este proceso", refirió.

Comité Técnico de Evaluación

Propuestos por CNDH

Ernesto Insulza Vera, CIESAS

Araceli Mondragón González, UNAM

Propuestos por INAI

Sergio López Ayllón, Doctor en Derecho UNAM

María Esther Azuela Gómez, Analista Política

Propuestos/ Diputados

Enrique Galván Ochoa, Columnista de La Jornada

Andrés García Repper, Abogado de Morena en Tamaulipas

Evangelina Hernández, Ex administradora de la Guardia Nacional