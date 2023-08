Impugna AMLO restricción para hablar sobre partidos

CDMX.- Para el Presidente Andrés Manuel López Obrador sus comentarios sobre adversarios políticos y precandidatos de otros partidos son "respuestas espontáneas a la prensa" y no violaciones a la ley electoral.

En dos impugnaciones ante el Tribunal Electoral, presentadas en la última semana, AMLO insiste en que ejerce su libertad de expresión la cual, considera, no puede ser "objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa".

Estos recursos impugnan las resoluciones de la Comisión de Quejas del INE del 13 y 20 de junio, en las que le ordenaron no volver a hablar sobre el proceso electoral de 2024, de los procesos internos de los partidos ni de ningún aspirante a la Presidencia.

En sus recursos, AMLO afirma que sus dichos son producto de respuestas a la prensa y que el Tribunal Electoral ha dicho que las conferencias o entrevistas no pueden medirse igual, porque son respuestas "espontáneas", no de un "guión predeterminado" que no vulneran el principio de equidad electoral, pues todavía no hay precandidatos ni candidatos inscritos.

"Las manifestaciones del Presidente hacen referencia a procesos intrapartidarios que de ninguna manera pueden constituir llamados a votar a favor o en contra de alguna fuerza política", se argumenta.

Dicen tener límites

El INE y el Tribunal Electoral admitieron que tienen limitantes para sancionar al Presidente por sus opiniones sobre temas electorales.

El Tribunal consideró que además del llamado a cumplir con su deber de imparcialidad que ha hecho al Mandatario en distintas resoluciones, no pueden hacer nada más. Igualmente, el INE arguyó que sólo puede aplicar medidas cautelares, que no son otra cosa más que un llamado a AMLO a no entrometerse en el proceso electoral.