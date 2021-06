Impugna FGR freno a captura de Cabeza de Vaca

Especial / Agencia Reforma / Francisco García Cabeza de Vaca

Ciudad de México— La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la suspensión definitiva que impide indefinidamente ejecutar la orden de aprehensión contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por lavado de dinero y delincuencia organizada.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO, antes SEIDO) presentó el recurso de revisión ante el juez Octavo de Distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, con el propósito de revocar el fallo judicial.

"Se tiene a las agentes del Ministerio Público de la Federación adscrita y tercero interesada, así como a la mencionada autoridad responsable, interponiendo recurso de revisión contra la resolución de 7 de junio del año en curso", se lee en el acuerdo publicado este jueves por Gutiérrez.

El impartidor de justicia remitirá el recurso de la FGR a un Tribunal colegiado con sede en esa entidad, para que determine si confirma o revoca la medida precautoria en favor del Mandatatario de Tamaulipas, un fallo que tardará varios meses en emitirse.

Cuando el juez concedió la suspensión definitiva señaló que estaría vigente durante el tiempo que tarde en resolverse el juicio de amparo que presentó García Cabeza de Vaca contra la orden de aprehensión, un trámite que podría ser de hasta un año si se considera que la demanda deberá transitar al menos dos instancias judiciales.

En su resolutivo, Gutiérrez estimó que la gravedad de los hechos con apariencia de delito que se le imputen al amparista, no pueden estar por encima de la inmunidad procesal, es decir, que se tiene que aclarar si tenía o no fuero cuando se ordenó la aprehensión, y mientras tanto no se le puede detener.

García Cabeza de Vaca fue desaforado por la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril por el presunto fraude fiscal de 6.5 millones de pesos.

Ese mismo día el Congreso de Tamaulipas frenó la declaratoria de procedencia contra el Gobernador de extracción panista.

También en esa fecha un juez federal del Estado de México giró una orden de aprehensión contra el Mandatario estatal por lavado y delincuencia organizada.

El gobernador presentó el amparo el 21 de mayo contra la orden de aprehensión que, desde su punto de vista, fue librada sin cumplir con el principal requisito de procedibilidad, haberle retirado plenamente el fuero o la inmunidad procesal.