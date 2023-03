Impugna INE cese de Edmundo Jacobo, su secretario ejecutivo

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Una vez publicado el "Plan B" de la reforma electoral, el INE cesó a su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, e impugnó la medida ante el Tribunal Electoral.

Mañana sesionará el Consejo General para nombrar al director de Capacitación, Roberto Cardiel Soto, como el encargado de despecho.

"La autoridad electoral refrenda su compromiso con el cumplimiento de la Ley, sin embargo, este decreto es inconstitucional al invadir competencias de la autoridad electoral y contravenir derechos amparados por la Constitución", advirtió el INE en un comunicado.

Por ello, el organismo electoral presentó ante el Tribunal Electoral un juicio electoral para que se ordene la inaplicación de esta acción, al considerar que contraviene la Constitución, pues el Consejo lo nombró, en el 2020, por un periodo de seis años, y se violenta su autonomía.

"La Carta Magna señala que no pueden expedirse leyes privativas, esto es, en contra de una persona específica; en consecuencia, no puede disminuir el periodo del nombramiento de un Secretario Ejecutivo en lo particular, determinado por el Consejo General", indicó.

¿Quiénes son?

Edmundo Jacobo llegó al INE en 2008, y tras la reforma electoral de 2014 se mantuvo en el cargo otros seis años.

En febrero del 2020, dos meses antes de que concluyera su periodo, Lorenzo Córdova madrugó en el Consejo General para reelegirlo por seis años más, hasta el 2026. Consejeros mostraron su molestia, pues pedían esperar a los cuatro consejeros que asumirían su cargo en abril de ese año.

Jacobo, de 67 años de edad, tiene bajo su supervisión las direcciones ejecutivas, unidades técnicas y todo el servicio profesional electoral. Junto con el presidente del INE toma las decisiones políticas.

A Jacobo le ha tocado ejecutar las reformas electorales de 2007 y 2014, que implicaron una transformación del sistema electoral y político, así como las crisis y escándalos registrado en el organismo.

Mientras que Cardiel Soto entró al Servicio Profesional Electoral del INE en el 2003, ha sido vocal ejecutivo en Juntas Distritales de Oaxaca y Coahuila, y vocal ejecutivo local en Oaxaca. Desde el 2015 asumió la Dirección de Capacitación.

Su licenciatura en Derecho la hizo en Durango, tiene una maestría en Logística Integral, que realizó en Barcelona, y un doctorado en Planeación Estratégica y Dirección Tecnología, por la Universidad de Puebla.

Cardiel se registró como aspirante para ocupar una de las cuatro consejerías que deberá nombrar la Cámara de Diputados en abril. Esto debido a que prevén que el Tribunal Electoral y la Suprema Corte suspenderán el cese en pocos días y el conseguirá un amparo de un juez.

Inicia batalla legal

En sus redes sociales, los consejeros aseguraron que comienza la batalla legal.

"Ha sido publicada la reforma electoral. Compañeras y compañeros del INE, recordemos: 1. Que no decaiga el ánimo. 2. Seamos optimistas del resultado de la batalla jurídica. 3. Mantengámonos unidos. 4. Sigamos informando el valor social de nuestro trabajo", escribió el consejero José Roberto Ruiz.

Sus compañeros Ciro Murayama y Dania Ravel aseguraron que presentarán todos los recursos legales necesarios para defender al organismo electoral.

"Inicia la batalla jurídica y constitucional para salvar nuestra democracia. El INE acudirá con respeto y convicción ante la SCJN. Es hora de defender las libertades y derechos de todos", apuntó.