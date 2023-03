Impugna PAN ante TEPJF quintetas para INE

Agencia Reforma

Ciudad de México.- En un intento por parar el nombramiento de personas cercanas a Morena como integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE), el PAN presentó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) una impugnación contra el acuerdo del Comité Técnico de Evaluación sobre la integración de quintetas de candidatos para ocupar cuatro vacantes.

El juicio fue promovido por el vicecoordinador de los diputados del PAN, Jorge Triana, con el aval de la dirigencia del partido, cuya Comisión Permanente acordó ayer rechazar las listas de 20 candidatos finalistas.

La demanda es parte de la estrategia del partido para impedir que los perfiles más cercanos a la Cuarta Transformación, como la funcionaria de Cofepris Bertha Alcalde lleguen a la presidencia del INE.

El presidente del PAN, Marko Cortés, acudió esta mañana con los diputados del PAN para hablar de la estrategia de impulsar todas las acciones legales y políticas posibles para detener la imposición de Alcalde y de otros morenistas.

De acuerdo al voto particular que presentó Maité Azuela, integrante del Comité Técnico, al menos seis personas de los 20 finalistas no cumplen los requisitos de imparcialidad y autonomía, con lo que no son perfiles idóneos para ser parte del Consejo General del INE.

Los argumentos de que se integraron quintetas sin cumplir con la idoneidad del cargo se recogieron en la demanda.

La instrucción de la dirigencia del PAN es rechazar los posibles nombramientos que pudiera presentar la coalición mayoritaria, si no cuentan con un acuerdo de la Oposición.

También se abordaron los escenarios posibles.

Uno de ellos es apostar a que sea la Suprema Corte la que realice el procedimiento de insaculación, con una recomposición de las quintetas o que se hagan los nombramientos de una lista única de mujeres y de hombres.

Diputados y dirigentes del PAN esperan que el Tribunal se manifieste pronto sobre el caso, antes de que el jueves sesione el pleno de San Lázaro, donde se deberán presentar las propuestas de nombramiento, previo ejercicio de consenso que debe generar la Junta de Coordinación Política.