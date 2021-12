Impugnan sentencia; acusan falta de perspectiva de género

Agencias

Ciudad de México.- Elisa Xolapa fue víctima de violencia familiar por parte de Javier Edilberto “N” en 2019 y el pasado 9 de diciembre, el juez Adolfo Rodríguez Campuzano dictó una sentencia de cinco años con los beneficios de libertad condicional.

Sin embargo, Elisa está inconforme, pues ésa no fue la única vez que la agredió. En 2001, Javier Edilberto la atacó con ácido, delito por el cual hay una carpeta de investigación por tentativa de feminicidio y no se ha judicializado aún.

Con estos antecedentes, Elisa y su círculo cercano temen que el hombre se dé a la fuga e, incluso, que atente de nuevo contra la vida de Elisa.

"Pasaron 20 años y solamente cinco fue lo que le dio el juez. Eso es algo incongruente, 20 años tratando de acceder a justicia y salen con esto, con una sentencia absurda, tonta; él es un asesino, porque en 2001 él no quiso únicamente arrojarme ácido, él aplicó todo un medio de tortura, me golpeó, me arrastró, me ató a un poste para arrojarme el ácido.

"Yo les pido a las autoridades, una vez más, que está en sus manos reponer un proceso de una violencia tan extrema”, dijo Elisa afuera del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, al cual acudió el viernes pasado a hacer pública su protesta y para reunirse con el magistrado Víctor Hugo González y que se reconsidere su caso.

Durante dicho encuentro, relató Elisa, González se comprometió a revisar la carpeta de investigación y abogar por un recurso de apelación, pues se mostró sorprendido que el juez Adolfo Rodríguez Campuzano fijó al imputado las condiciones de ir a firmar una vez por semana al Reclusorio Oriente y dejar una garantía de 30 mil pesos.

Pero no consideró que Javier Edilberto “N” trató de fugarse en 2020, ayudado por sus hermanos, a pesar de que él ya estaba esposado y dentro de la unidad de la Policía Ministerial.

"Queremos que se diga que el juez no juzgó con perspectiva de género, pues fue muy claro el mensaje que le dio el imputado al finalizar la audiencia, ‘gracias señor juez’”, agregó Teresa, una de las acompañantes de Elisa en el Tribunal.