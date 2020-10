Impugnará Mancera inhabilitación para cargos

Reforma

Ciudad de México.- Luego de que la Contraloría capitalina lo inhabilitara por un año para ejercer algún cargo en la Ciudad de México, el senador y ex Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera anunció que impugnará esa decisión.

"Este tema lo voy a analizar jurídicamente y voy a interponer las defensas correspondientes. Voy a impugnar", explicó Mancera en entrevista.

El jefe de la bancada del Sol Azteca en el Senado dijo que apenas se estaba "enterando" de su inhabilitación.

"A través de los medios de comunicación me he enterado de este tema y lo voy a atender a través de los medios de impugnación que corresponden", dijo Mancera quien aclaró que no debía calificar si su inhabilitación es una medida injusta.

"No lo quiero calificar, pero, obviamente, voy a hacer valer el derecho de defensa", señaló.

-¿Le tomó por sorpresa?

-Pues, no estaba enterado del procedimiento de Contraloría.

La sanción se le impuso al ex Jefe de Gobierno a causa del Procedimiento Especial Sancionador auspiciado por el PRI en marzo de 2018 por haber promovido promocionales en favor de Ricardo Anaya, entonces candidato presidencial por la coalición Por México al Frente.

A Mancera se le imputaba la presunta vulneración al principio de imparcialidad y neutralidad, ya que a juicio del partido promovente con esa vulneración se pretendía influir en el electorado desde su posición de servidor público.

"Yo voy a seguir trabajando en el Senado con todo el ánimo y entusiasmo", dijo antes de señalar que su fuero como senador ni le sirve ni lo utilizaría en su defensa.

"No pienso utilizar, en ningún momento de este procedimiento, el tema de fuero", sostuvo.