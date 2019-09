Inadmisibles, dichos de Trump: Batres

Ciudad de México.- El senador morenista Martí Batres calificó como inadmisibles las declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que está usando a México para proteger la frontera.

"Son inadmisibles las declaraciones del Presidente Trump. México es un País soberano y realiza, por decisión propia, sus políticas económicas, migratorias, de seguridad y otras", alegó en rueda de prensa.

El ex presidente del Senado aseguró que la política migratoria que ha seguido el Gobierno de México está creada con principios de derechos humanos, muy diferente a la política migratoria de los EU.

Si bien México, explicó Batres, tiene una relación intensa con los Estados Unidos, queremos seguir manteniendo una relación de amistad, colaboración y de socios comerciales.

"También nosotros vamos a mantener nuestra soberanía sobre nuestras políticas. Sólo le corresponde a México decidir sus políticas migratorias. Lo que ha dicho el Presidente Trump no es acertado, no es cierto y no es verdad", expuso.

Para Batres, el Senado de la República debe manifestarse con diplomacia y amistad, pero también con firmeza ante este tipo de declaraciones.