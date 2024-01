Inaugura AMLO gasolinera del Bienestar a medias

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la segunda Gasolinera del Bienestar, esta vez en el ejido de Conhuas, en el Municipio de Calakmul, Campeche, que administrará una cooperativa de ejidatarios.

El tabasqueño develó una placa conmemorativa, sin embargo la estación aún no despacha gasolina.

La estación de tres módulos dobles de bombas se encuentra sobre la carretera Escárcega-Chetumal, y es la segunda tras la inaugurada en Guelatao, Oaxaca, en 2022.

Este modelo de gasolineras busca apoyar a los pobladores locales, quienes llevan la administración con un apoyo inicial del Gobierno federal.

El anuncio de los precios del hidrocarburos se encuentra en ceros en la estación, y las máquinas expendedoras aún funcionan, mientras que los baños y oficinas se encuentran en obra negra. Los pobladores esperan que en menos de un mes comience a dar servicio, ya hasta ahora tienen que viajar 60 kilómetros a recargarse.

"Quiero agradecer y comentarle que estamos muy orgullosos y contentos con la ayuda que se nos ha prestado, con el equipo de trabajo que mandó el señor Presidente, se ha hecho un trabajo ejemplar, nosotros también hemos trabajado a marchas forzadas, y la verdad estamos muy contentos", expresó el presidente del Comisariado Ejidal, Eduardo Damian Olivero.

"Sabemos que va a traer Bienestar y también quiero decirle al señor Presidente que la cooperativa que tiene aquí se va a seguir agrandando con más ejidatarios. Ha puesto en buenas manos, es inversión mientras nosotros que sabemos cuánto nos está costando", agregó.

El Presidente, quien llegó en helicóptero, resaltó que por esta zona pasa el Tren Maya, que al igual que la gasolinera generará más desarrollo.

"Qué bueno que ya crearon la cooperativa en Conhuas, que vamos a inaugurar o ya lo hicimos, la gasolinería. Aquí está el director de Pemex, que también es choco (tabasqueño), Octavio Romero Oropeza, él ya sabe que ya terminan de hacer las pruebas y no tiene que faltar la gasolina ni el diesel", afirmó López Obrador.

De nueva cuenta, el Presidente aprovechó el acto oficial para promover a su partido en la próxima elección. Sostuvo que van a ganar y que incluso ganaría una apuesta.

"Estoy seguro, muy seguro, hasta puedo ganar una apuesta, al que quiera una apuesta, se la puedo ganar, nada más que no me interesa lo material, o sea la felicidad no es eso, pero sí les puedo decir que va a continuar la transformación, ya se echó andar este movimiento y va a seguir adelante para que siga gobernando el pueblo", indicó.

