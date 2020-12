Inaugura AMLO memorial en honor a víctimas de masacre en Bavispe

Sonora

El Gobierno de la República no olvidará la tragedia ocurrida el 4 de noviembre del 2019 y que enlutó a las familias Langford, Miller y Jonhson al haber sido masacrados nueve de sus integrantes, tres mujeres y seis niños por parte del crimen organizado.

El presidente la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a mantener abiertas las investigaciones para hacer justicia y castigar a todos los responsables del crimen perpetrado contra personas inocentes.

Ese fue el ofrecimiento de López Obrador a un año de sucedidos los hechos e inaugurar el Memorial “La Mora”, erigido en la zona de la tragedia en reconocimiento a las personas fallecidas, a los ocho sobrevivientes y sus familias.

"Decirles que nos vamos a seguir encontrando, nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir recibiendo información de las investigaciones. Nosotros no odiamos, no es nuestro fuerte la venganza, pero sí, no se pueden olvidar estos hechos y tiene que haber justicia, y vamos a continuar en ese camino de hacer justicia", expresó en su mensaje a los familiares de los fallecidos.

Como en otras ocasiones, el mandatario aseguró que ya no es como antes, cuando gobierno y delincuencia estaban coludidos. Hoy ese contubernio no existe porque "lo arruina todo".

"Nada de asociarnos con un grupo, proteger a un grupo y perseguir a otro, sino es la aplicación de la ley por parejo y no mezclarnos, no tener ninguna relación con la delincuencia organizada", sentenció.

A los familiares de las víctimas agradeció el actuar con mucho respeto hacia las autoridades pese a su dolor y han mostrado confianza hacia ellas.

"Nosotros no vamos a defraudarles, siempre vamos a decirles la verdad, nunca una mentira, nunca vamos a engañarles y siempre van a contar con nuestro apoyo, con nuestra solidaridad. Este memorial va a significar un homenaje permanente a las víctimas.

"Este monumento es dedicado a las almas inocentes, víctimas de la violencia de los cárteles y a quienes fueron asesinados en la masacre ocurrida el 4 de noviembre del 2019; descansan en los brazos de nuestro salvador, se han ido pero nunca serán olvidados”, se lee en dos placas metálicas escritas en inglés y en español que forman parte del monumento pagado por el gobierno del estado de Sonora y realizado por el escultor Marlon Balderrama.

El memorial “La Mora” está forjado en bronce y pesa más de 30 toneladas.

Contiene las estatuas de tres mujeres y seis niñas y niños que representan a Dawna Ray Langford; Rogan Jay Langford; Trevor Harvey Langford; Christine Marie Johnson; Maria Rhonita Miller; Howard Jacob Miller; Krystal Bellaine Miller; Titus Alvin Miller; y Tiana Gricel Miller, los cuales murieron en el ataque del grupo criminal de La Línea -de Chihuahua- que, según las autoridades, confundieron el convoy de camionetas donde viajaban las víctimas con sus rivales de un cártel del narcotráfico que opera en Sonora.

"Que su sangre derramada clame a nuestro Dios por justicia. Que recuerde la inocencia de cada alma silenciada. Que recuerde la angustia de los niños que presenciaron a su madre y hermanos siendo brutalmente asesinados”, detalla el mensaje del memorial que en la parte alta tiene la estatua de un ángel tocando una trompeta.

Los sobrevivientes de la masacre fueron Kylie Evelyn Langford; Devin Blake Langford; McKenzie Rayne Langford; Cody Grayson Langford; Jake Ryder Langford; Xander Boe Langford; Brixon Oliver Langford; y Faith Marie Johnson.

Aun tragedias como ésta pueden unir

Al hablar en representación de las familias afectadas y con la voz entrecortada por el llanto, Amber Yay, hermana menor de Dawna Ray Langford agradeció la presencia del presidente de República y explicó lo que significa el memorial para ellos.

También es un recordatorio de que incluso en una gran tragedia podemos unirnos y defendernos contra la violencia y la vida de los inocentes, por eso, en nombre de todos nosotros, queremos agradecerle por su arduo trabajo y dedicación", expresó en la ceremonia.

Deseó que el memorial sirva para tener presente que todos somos responsables de hacer cumplir la ley.

"Esperamos que a todos los que pasen aquí se les recuerda que no es sólo responsabilidad federal, estatal o local, sino que recae a cada individuo que se involucre a llevar justicia a los inocentes", dijo.

