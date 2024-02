Incendian carro de una periodista que acusó amenazas en Tijuana

Tijuana, México .- El vehículo de la periodista Yolanda Caballero fue incendiado en Tijuana, Baja California, tras denunciar acoso y amenazas por parte de la Alcaldesa morenista Montserrat Caballero.

El ataque sucedió la tarde de hoy, cuando un hombre incendió la camioneta de la reportera mientras ella realizaba una entrevista en la Calle Casa Blanca, del Fraccionamiento Loma Dorada, al este de la ciudad, de acuerdo con reportes locales.

El presunto agresor quebró el cristal de lado del copiloto de la camioneta, arrojó en su interior un par de botellas y prendió fuego, lo que provocó una fuerte explosión.

Posteriormente, huyó del lugar a bordo de otra camioneta que ya se encontraba esperándolo, de acuerdo con una grabación difundida en redes sociales.

El fuego fue sofocado por bomberos que se apersonaron en el lugar junto con personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Apenas ayer, la comunicadora publicó un video en su cuenta de Facebook en el que señaló que el pasado martes 30 de enero sufrió la segunda agresión por parte de la Edil, cuando acudió a cubrir un evento de la morenista en Palacio de Gobierno.

"Esa mañana sufrí la segunda agresión, en menos de 15 días, por parte de la Alcaldesa de esta ciudad fronteriza, y todo empezó cuando un ciudadano que jamás había visto en mi vida, le reclamó (a la Edil) el abandono en el que se encuentra la ciudad", indicó la reportera.

Según la periodista, la Alcaldesa la expuso al acusarla por presuntamente organizar la protesta.

"La funcionaria me culpó frente a todo el evento y lanzó una frase que me expuso y que me colocó en la mira de todos: 'Viene con Yolanda, qué gusto'", contó.

Tras reportarse el ataque contra la reportera, la Alcaldesa respondió personalmente a la publicación de Facebook en el que señaló que la periodista la está culpando de "algo muy grave".

"Ojalá se aclare lo que te sucedió y se aclare bien, porque también soy una mujer y me estás culpando de algo muy grave, por ello como siempre doy la cara y te pido coloques el video con sonido. A tus órdenes y de la Fiscalía, como siempre", señaló la Alcaldesa.