Increíble, pero cierto: diputados aprueban reforma para trabajar más días

La Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 66 de la Constitución, con lo que el periodo de sesiones será más largo y concluirá el 31 de mayo y no el 30 de abril, como sucedía antes. Esto significa que, con esta reforma, los legisladores perderán un mes de vacaciones.

Mario Delgado, coordinador de los legisladores de Morena, bromeó con la aprobación: “No sé si ustedes se acuerdan, pero ¿cuándo sería la última vez que los diputados legislaron a favor de trabajar más. Por eso somos diferentes, hoy legislamos a favor de trabajar más”.

El documento, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, fue avalado con 364 votos, cero en contra y tres abstenciones y se derivó de un conjunto de siete iniciativas de todos los grupos parlamentarios.

Ahora, se destaca que el Congreso no entrará en recesos prolongados: “si bien es cierto que en algún momento se consideró que la función legislativa no podría ni debía realizarse de manera permanente, ello no implica que deba permanecer casi la mitad del año en receso, pues cada una de las cámaras realiza además una importantísima función de control y monitoreo de los actos de los otros poderes del Estado”, destaca el documento aprobado.

En tribuna, al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez, de Morena, dijo que la Constitución establece dos periodos de sesiones por año para el Congreso, del 1 de septiembre al 15 de diciembre o hasta el 31, en el caso de inicio de administración federal, y el segundo periodo comprende desde el 1 de febrero al 30 de abril.

“No obstante, en los periodos de receso la Comisión Permanente atiende los trabajos parlamentarios y, además, está facultada para llamar a periodos extraordinarios. El sistema político ha evolucionado, por lo que se debe ponderar que el Congreso no necesita un reposo tan prolongado. El objetivo de ampliar el segundo periodo de sesiones es buscar mayor efectividad de aprobación de leyes, el trabajo de comisiones, dar continuidad a los trabajos parlamentarios, así como monitorear el ejercicio del poder”, resaltó.

Adriana Gabriela Medina Ortiz, diputada de Movimiento Ciudadano, expresó que la tecnología y las comunicaciones han avanzado lo suficiente, para pretender que las y los mexicanos “sigan pagándonos por trabajar en el Salón de Sesiones sólo seis meses y medio al año; evidentemente, no existe justificación alguna para mantener esa situación, pues tenemos periodos de recesos muy amplios”.

Ricardo Aguilar Castillo, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), estimó que debe dejarse claro que la ampliación del segundo periodo ordinario de trabajos legislativos “no será una solución en automático para elevar la profesionalización de los trabajos legislativos y la productividad que la sociedad demanda de nuestras tareas cotidianas”.

Sin embargo, Dulce María Sauri Riancho mencionó que legislar no es "acumular horas de trabajo o iniciativas presentadas, pues lograr los acuerdos políticos que la nación requiere demanda de los legisladores federales horas útiles. Además, existe la obligación de laborar más en las comisiones pues hay una enorme cantidad de asuntos que se genera en los periodos ordinarios”.





