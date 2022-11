Incumple 4T por Tren Maya... y AMLO ataca a Germán Larrea

CDMX.- Ante el cambio de trazo y condiciones originales de construcción del Tramo 5 del Tren Maya, Grupo México, la empresa que ganó el contrato para la obra, decidió terminar el contrato de forma anticipada.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el consorcio encabezado por Grupo México, del empresario Germán Larrea, incumplió con los trabajos, versión que fue rechazada por la compañía.

"El consorcio no cometió ningún incumplimiento durante la vigencia del contrato y ha aceptado la propuesta del Gobierno de que el finiquito derive del análisis y la conciliación con ingenieros militares", manifestó la empresa.

A pesar de que el Presidente reconoció que se modificó la obra, cuestionó que la empresa haya demandado por terminación anticipada y por el finiquito con el que Fonatur pretendía terminar la relación con Grupo México.

"Le mandé a decir a Germán Larrea que se buscara una negociación, y me mandó a decir que aceptaba, pero oh sorpresa, hoy (ayer) aparece en el REFORMA que nos va a demandar y que es un asunto millonario. No sabía que ya había demandado", reprochó el Mandatario.

Los dejan fuera

- Contratan a Grupo México y Acciona Infraestructuras para el Tramo 5 Sur.

- El Gobierno cambia el trazo y pide terminarlo en julio 2023.

- Fonatur termina el contrato y lo cede a Sedena.

- El consorcio presenta dos demandas por terminación anticipada y para impugnar el finiquito.