Incumple 4T y enfila AMLO contra Larrea

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que busca un acuerdo con Grupo México, que demandó al Gobierno por quitarle contratos originales del Tren Maya para dárselos a la Sedena.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal aseveró que hubo incumplimiento del contrato por parte de la constructora de Germán Larrea.

"Hubo un incumplimiento en el contrato de un tramo en Tulum, creo que de Playa del Carmen a Tulum, como 50 kilómetros, del Grupo México. Entonces se llegó al acuerdo de que iban a participar otras empresas, porque no estaban cumpliendo. Esa fue la razón, entonces se les notificó que nos urgía terminar ese tramo y se le entregó a tres empresas".

"Se está en un acuerdo con la empresa, se va a buscar un acuerdo por qué ellos trabajaron e invirtieron y quieren una cantidad por lo que hicieron. Y los técnicos de Fonatur sostienen que no es esa cantidad la que les corresponde, o sea, están queriendo cobrar de más o Fonatur pagar de menos, como se quiera entender", dijo.

Este lunes, REFORMA publicó que, integrado por las empresas Grupo México y Acciona Infraestructuras, el consorcio que tenía a su cargo las obras en el trazo original ya presentó dos demandas contra el Gobierno federal por la terminación anticipada del contrato el pasado 8 de julio.

El consorcio entregó los trabajos que había ejecutado hasta el 15 de julio y ese mismo día Fonatur firmó un convenio para transferir a la Sedena 30 mil 455 millones de pesos, 71 por ciento más de lo que se iba a pagar a las constructoras privadas canceladas a cargo de la parte sur del Tramo 5 entre Playa del Carmen y Tulum. La Sedena asumió el control de la obra e incluso contrató a nuevas constructoras privadas para realizar la obra en el nuevo trazo que corre entre 5 y 8 kilómetros selva adentro.

"Entonces, me llama la atención que le mandé a decir a Germán Larrea, dueño del Gupo México, que se buscara una negociación, que los ingenieros militares nos elaboraron un dictamen y que si aceptaba ese dictamen, para definir cuánto se tenía que pagar y me mandó a decir que aceptaba, pero oh sorpresa, hoy aparece en el REFORMA que nos va a demandar y que es un asunto millonario".

- ¿Ya presentó la demanda?, se le cuestionó.

"Sí, sí, pero yo no sabía que ya había demandado, entonces ya se volvió publicitario ¡ah, hasta en 8 columnas! ya se volvió famoso el asunto ¿qué dice? (...)".

El tabasqueño aseguró que el Gobierno sí pagará, pero lo justo.

"No tengo el dato, no tengo el dato, nada más que se va a pagar lo justo, se va a pagar lo justo porque ya no es el tiempo de antes, antes unas ocho columnas de esas, tratándose del grupo México, bueno, ni había necesidad de que lo diera a conocer el Reforma, pero ahora ya no es así es que tenemos que cuidar el presupuesto, que es dinero de todos".

Las empresas demandantes se conformaron como consorcio bajo el nombre Desarrollo del Sureste Playa del Carmen-Tulum (DSPCT) y ganaron en febrero de 2021 el contrato de 17 mil 815 millones de pesos para el tramo de 67 kilómetros que correría por la carretera federal 307.

A inicios de 2022, el Gobierno aceptó mover el trazo ante la presión de hoteleros.

La primera demanda del consorcio cancelado fue presentada el 5 de septiembre pasado y en ella se impugna la terminación anticipada, que Fonatur fundamentó en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas.

El 26 de octubre se notificó una nueva demanda del consorcio, ahora para cuestionar el finiquito con el que Fonatur pretende dar por terminada la relación contractual entre las partes.

Fonatur ofreció pagar 37.9 millones de pesos como saldo a favor de las constructoras.

Tras la salida de DSPCT, el Gobierno asignó obras del Tramo 5 Sur a las constructoras ICA, Mota Engil y Azvindi, responsables de otros tramos del tren.

Hasta ahora y con los cambios ordenados, las partes Norte y Sur del Tramo 5 pasaron de costar 31 mil millones de pesos a 59 mil 603 millones de pesos, más lo que se sume en caso de que las empresas canceladas logren una nueva indemnización.