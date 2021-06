Incumple con niños... y acusa golpismo

Ciudad de México.- En medio de las denuncias de padres por el incumplimiento en la entrega de medicamentos oncológicos, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, acusó que tras esos reclamos hay una "narrativa golpista" y "una guerra psicológica" tendiente a crear una revuelta contra el Gobierno federal.

El funcionario minimizó las protestas de padres de niños con cáncer y dijo que son "20 personas" las que recurrentemente reclaman por el desabasto.

Dijo que los medicamentos no han escaseado. "Es una mentira", afirmó.

Los reclamos de padres de familia se han reproducido en varias entidades del país. Incluso se han amparado para obtener fármacos mediante orden judicial. La última fue en San Luis Potosí donde la escasez de medicamentos alcanzó a 120 menores que son atendidos en el Hospital Central "Ignacio Morones Prieto". El Gobierno federal prometió abastecer el fin de semana pasado pero de 25 tipos de medicamentos sólo fueron entregados tres.

Tras dos años de protestas la situación no se ha regularizado, según reclaman los padres.

"Esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña, más allá del País, de los grupos de derecha internacionales, que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista", expresó el funcionario en el programa "El Chamuco TV", que producen conjuntamente Canal 22, Canal 11 y TV UNAM.

López-Gatell aseguró que grupos del PRI y PAN, ex funcionarios y ex legisladores están detrás de los monopolios y oligopolios farmacéuticos; incluso hay políticos que han sido socios de farmacéuticas, pero no reveló nombres.

"Se agarraron de la bandera de algo que es socialmente muy sensible, que es la niñez y el cáncer que, irremediablemente es una enfermedad que está asociada con dolor humano y sufrimiento; crearon esta fórmula de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, esta mentira de que no tienen medicamentos.

"¿Por qué si los niños de México que padecen cáncer no tienen medicamentos, por qué sólo vemos a 20 personas haciendo manifestaciones, cerrando el aeropuerto?. Son las mismas 20 personas desde que empezó el sexenio. Son grupos fomentados", insistió en el programa grabado la mañana del 25 de junio, un día antes de que se cumpliera el plazo comprometido por autoridades para resolver el desabasto, lo que según padres de familia no ocurrió.

Ayer mismo, legisladoras de Morena, PAN, PRD y PRI acusaron a López-Gatell de negligencia criminal.

La diputada de Morena, Lorena Villavicencio, calificó lo dicho por López-Gatell como totalmente inapropiado.

"Mi respaldo absoluto, como militante de Morena, a todas las organizaciones sociales, a todas las asociaciones civiles que están pugnando por el cumplimiento del ejercicio de un derecho tan importante como es el derecho a la salud", afirmó.

El PRI calificó de "miserables" las declaraciones del funcionario y pidió la separación de su cargo.

Fallan las compras

Enrique Martínez, director del centro de consultoría Instituto Farmacéutico, explicó que el retraso de medicamentos oncológicos es por el fracaso de las compras consolidadas que gestiona la ONU.

Además, el veto injustificado del Gobierno a empresas como Pisa complica las compras.

"Hacen el bloqueo a una empresa, sin tener un escenario claro. No hay estudios de competencia que demuestre que hay un monopolio", dijo.

Con información de Natalia Vitela