Incumple INM con apertura de oficina

Tapachula.- El Instituto Nacional de Migración no abrió hoy la oficina alterna que ofreció la semana pasada para atender a migrantes africanos y haitianos que han protestado las últimas semanas en la frontera sur en demanda de libre tránsito por el país.

La oficina estaría ubicada en la 19 calle Oriente entre 1a y 3a avenida Norte de esta ciudad, sin embargo, en el lugar sólo se observa un letrero que vecinos colocaron en oposición a su apertura.

"Reubicación de oficinas de INM no en esta zona residencial y escolar", se lee en la cartulina.

Migrantes han llegado al lugar en busca de atención.

Hasta el momento el INM no ha dado a conocer la razón por la cual no abrió la oficina alterna, anunciada para revisar cada caso de los extranjeros.

Los vecinos del lugar se opusieron a la apertura de la oficina del INM y enviaron un documento a la Delegación Estatal.

"Nosotros nos oponemos rotundamente, porque las personas se van a quedar a dormir acá, harán sus necesidades en la calle, tirarán su basura y se convertirá en foco de infección", indicó Carmen, habitante del lugar.

Mientras tanto, los africanos cumplen 14 días en plantón y de protestas afuera de la Estación Migratoria Siglo 21 del INM, en demanda de que el Gobierno mexicano les otorgue un oficio de salida que les permita llegar a la frontera norte con Estados Unidos.

Los migrantes han señalado que no quieren el asilo en el País pues mantienen la esperanza del sueño americano.