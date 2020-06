Incumplen 1.8% de empresas con protocolos en reapertura

Reforma

Ciudad de México.- De las empresas que reanudaron actividades en la "nueva normalidad", el 1.8 por ciento lo hizo sin cumplir con las medidas sanitarias requeridas, informó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, presentó un informe de las empresas de tres sectores industriales que tuvieron actividades en la primera semana de esta nueva etapa, tras la suspensión por la pandemia de Covid-19.

Alcalde comentó que se han enfocado en dos estrategias, la primera de ellas consistente en visitas a las empresas de las tres industrias que se incorporaron como actividades esenciales a partir del 1 de junio, que son minería, construcción y fabricación de transporte.

"Estas pasaron", explicó, "por un proceso a partir del cual llenando una serie de requisitos por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social firmaron una carta compromiso para poder implementar los protocolos de seguridad y salud en el trabajo y a partir de ahí podían iniciar sus actividades".

Respecto a estas inspecciones, precisó, se realizaron 329 visitas a centros de trabajo.

"Cuarenta y dos por ciento había iniciado sus actividades y cumple con las medidas y los protocolos, 34 por ciento aún no ha iniciado las actividades, 16 por ciento de las empresas se encontraban cerradas, una empresa, que es el punto 30 por ciento, no permitió el desahogo de la inspección, 1.8 por ciento inició actividades, pero no cumple con las medidas y los protocolos y en el caso del 5 por ciento no se encontró a la empresa en el domicilio proporcionado", detalló.

En los casos de las empresas que no permitieron el desahogo de la inspección o no cumplieron con las medidas, afirmó, se dio conocimiento a la Cofepris.

Se visitó el 51 por ciento de la industria de autopartes, 25 por ciento de la construcción, 13 por ciento de la fabricación de equipos de transporte y 11 por ciento de la minería.

Las principales entidades federativas fueron Querétaro, Jalisco, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí y Sonora.

Entre las empresas que cumplieron con los requisitos, Alcalde mencionó a Arcomex, en Tlaxcala, dedicada al transporte y con mil 200 trabajadores; Septser, en León, Guanajuato, con 186 empleados y dedicada a autopartes de plástico.

También Grammer, ubicada en Querétaro, con mil 761 trabajadores y dedicada a la fabricación de partes de plástico.

De las que no cumplieron, la funcionaria citó a Eastlake, en Tijuana, Baja California, que pidió autorización al IMSS por minería, pero se detectó que fabricaban artículos para fiestas.

Resortes S.A. de C.V., situada en Naucalpan, Estado de México, que no permitió la inspección, por lo que se dio vista al Ministerio Público.

Tampoco cumplió Dicrab, en Zapopan Jalisco, ni Promotoría Hábitat Victoria, constructora con 100 trabajadores.