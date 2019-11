Incumplen diputados... y se toman puente

Chihuahua.- Por primera vez en 15 años, la Cámara de Diputados incumplirá el plazo constitucional para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Con ello, la mayoría de los diputados que permanecían en la ciudad esperando la convocatoria a la sesión regresaron a sus localidades y podrán retornar después del puente.

Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara baja, informó que se convocará al pleno el próximo 20 de noviembre debido a que no se han logrado acuerdos con los distintos sectores que demandan reasignaciones para el campo y que tienen bloqueado el recinto legislativo desde hace cinco días.

"La sesión del pasado 6 de noviembre se encuentra aún abierta, debido a que se declaró un receso; en consecuencia, la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación se realizará en esa misma sesión", detalló en conferencia junto con Mario Delgado, coordinador de Morena, y Alfonso Ramírez Cuéllar.

La reforma al artículo 74 constitucional, ocurrida en 2004, obligó a los diputados a aprobar el presupuesto a más tardar el 15 de noviembre.

Sin embargo, Delgado aseguró que el plazo constitucional no es una restricción insalvable, ya que hay un presupuesto que funcionará hasta el último día de diciembre.

"No representa esto ninguna incertidumbre para nadie, ni para el Gobierno, ni para la economía, ni para los mercados", dijo.

Al respecto, Ramírez Cuéllar dijo que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública está lista para sesionar, quizá el martes en la tarde-noche o el miércoles en la mañana

"De tal manera que en la fecha que se ha expuesto aquí por la Junta de Coordinación y por la Mesa Directiva, se presentará en tiempo y forma el dictamen (del Presupuesto de Egresos)", señaló.