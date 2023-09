Indaga INE promoción de Claudia Sheinbaum en NY

CDMX.- La Unidad de Fiscalización del INE investiga la promoción que apareció en el Times Square, en Nueva York, sobre la morenista Claudia Sheinbaum.

Además, la Unidad Técnica de lo Contencioso también revisará el caso ante la denuncia interpuesta por el PAN.

El martes pasado, la Unidad electoral inició una investigación ante la solicitud de algunos consejeros, para confirmar si amerita abrir un procedimiento especial sancionador.

Las autoridades advierten que la promoción en el extranjero está prohibida, no importa si la realiza el aspirante o terceros.

"Durante el proceso electoral, en ningún caso y por ninguna circunstancia, los partidos políticos y los candidatos independientes utilizarán recursos provenientes de financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modalidades, para financiar actividades ordinarias o de campaña en el extranjero.

"En ningún caso se podrán comprar o adquirir espacios en radio y televisión, ni arrendar espacios para propaganda o publicidad en el extranjero", establece el artículo 353 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Deslinda a Sheinbaum, autor de anuncio en NY

Elías Moreno Brizuela, responsable del anuncio publicitario de Claudia Sheinbaum en una megapantalla de Times Square, en el corazón de Manhattan, deslindó a la aspirante presidencial de la contratación del espacio.

Ex diputado federal y ex senador, así como ex secretario de Protección Civil con Marcelo Ebrard en la CDMX, Moreno Brizuela rechazó que se trate de propaganda electoral o una campaña anticipada.

En su opinión, no existe mensaje político, pues sólo fueron 15 segundos de imágenes en la torre TSX Broadway, por los que pagó 40 dólares, menos de 700 pesos.

"En el Frente por la Cuarta República tenemos coordinaciones en algunos estados de la Unión Americana; en Nueva Jersey tenemos a un joven empresario, Fernando Piney Flores, a quien se le ocurrió la idea y comentó que era muy barato contratar 15 segundos", explicó.

"No fue un acto propagandístico, fue la iniciativa de nuestro compañero. No se le informó (a Sheinbaum), deslindamos que haya sido parte del equipo de Claudia, fue una iniciativa que asumió nuestro coordinador y, como presidente del Frente, asumo esa responsabilidad", expresó.