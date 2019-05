Indagan a juez por dejar en libertad sin sustento a líderes del CJNG

Ciudad de México— El magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez está en la mira de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

La FGR lo comenzó a indagar desde el sexenio pasado por presuntamente dejar en libertad en forma injustificada a líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la nueva Administración federal, la UIF le inició una investigación a raíz de que la fracción parlamentaria de Morena en el Senado diera a conocer que adquirió inmuebles por 18.7 millones de pesos entre 2010 y 2016.

Ayer, la UIF, encabezada por Santiago Nieto, informó que congeló sus cuentas bancarias, que suman un saldo de 50 millones de pesos.

Autoridades federales confirmaron que el 17 de julio de 2018, cuando presidía el Sexto Tribunal Unitario de Jalisco, Avelar Gutiérrez ordenó la libertad de Juan Francisco Aguilar Santana 'Juan Pistolas', hombre cercano a Rubén o Nemesio Oseguera Cervantes 'El Mencho', capo del CJNG.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvo a 'Juan Pistolas' el 9 de junio del año pasado en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con 15 armas largas, 12 armas cortas, 4 barrets, 2 lanzagranadas y droga.

De acuerdo con informes del Gobierno federal, el juzgador ordenó la liberación del narcotraficante con un argumento que, para los fiscales, no tiene fundamento legal.

Explicaron que el Magistrado justificó la liberación porque un agente del Ministerio Público Federal firmó casi simultáneamente tanto el acta de cateo al inmueble donde fue detenido como la del allanamiento a otro domicilio en Jalisco.

No obstante, el problema es que, según las autoridades consultadas, Avelar pasó por alto las formalidades de los cateos previstas en los artículos 283 y 288 del Código Nacional del Procedimientos Penales, que ya no exigen como requisito la firma del Ministerio Público (MP) en las actas de los allanamientos.

En este caso, el cateo lo realizó la Policía Federal Ministerial y las actuaciones después las suscribió el agente del MP para judicializar la investigación.

Conforme con los datos a los que se tuvo acceso, las autoridades tienen en la mira a otros impartidores de justicia del Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación, es decir, de Jalisco, ya que cuentan con indicios de que Avelar estaba coordinado con otros jueces y magistrados.

Esta línea de investigación se ha desprendido de las revisiones que han llevado a cabo las autoridades federales de los fallos del Magistrado desde que era titular del Séptimo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Guadalajara.

Lo que hacían algunos juzgadores con casos contra miembros del CJNG era argumentar que las cargas de trabajo les impedían resolver dichos expedientes y los remitían a Avelar cuando era magistrado auxiliar. Desde esa posición, éste dictaba sentencias favorables para los acusados.

El 28 de noviembre de 2011, Avelar dio un amparo a Néstor Moreno, ex director de Operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), contra la orden de aprehensión que le habían girado por enriquecimiento ilícito.

El magistrado en ese entonces argumentó que no existía una sola prueba jurídicamente aceptable sobre el enriquecimiento ilícito de más de 36 millones de pesos, en el periodo 2001-2010, imputado al exfuncionario.

Cuando ese amparo estaba en la etapa de revisión, por impugnación de la PGR, Moreno fue detenido y encarcelado. Hoy, por esa acusación, el ex mando de la CFE está sentenciado en segunda instancia a 8 años de cárcel.