Indagan cortes de luz a manos del narco en Sonora

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó una nueva hipótesis sobre el ataque en contra de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ocurrido el martes en un tramo de la carretera Hermosillo-Yécora.

En conferencia, el Mandatario federal informó que se investiga la relación entre cortes de luz a manos del narco y el ataque a los electricistas.

"Hay otra hipótesis de que en cumplimiento de su deber fueron a poner la electricidad en dos poblados (y ahí fueron atacados)", dijo.

Desde Palacio Nacional, el tabasqueño dijo que lamenta el atentado que dejó dos trabajadores de CFE muertos y envió el pésame a los familiares de las víctimas.

"Estamos haciendo la investigación, se está trabajando con ese propósito, fueron dos camionetas atacadas, cuatro trabajadores, dos perdieron la vida, dos se salvaron, estamos recabando toda la información, desde luego buscando las causas".

"Hay indicios de lo que pudo haber sucedido y pronto, espero, deseo, deseo que se tenga. Es una hipótesis más definida y se castigue a los responsables de los trabajadores electricistas enviarles un abrazo también fraterno, no es tan solo, yo acabo de estar en esta región, creo que en seis meses he ido en dos ocasiones a esa región de Yécora y los límites de Sonora con Chihuahua y me he reunido con todas las autoridades y estamos atendiendo el asunto", insistió.

Este miércoles, el Secretario de Gobierno de Sonora, Álvaro Bracamonte Sierra, informó que La Línea, grupo delincuencial que opera en Chihuahua, sería el responsable del ataque a trabajadores.

Indicó además que una de las hipótesis del atentado apunta a que los trabajadores fueron confundidos.

"La segunda, esto ya es una hipótesis que se está averiguando, si los antecedentes pueden ser verificables, de que pudo haberse ido por alguno de los trabajadores, pero no está confirmado, la hipótesis más firme es la primera", abundó.

Dos empleados de la CFE fueron asesinados y otros dos resultaron heridos por un grupo criminal que los atacó cerca del municipio de Ónavas, en la zona serrana de Sonora.

La Línea es un grupo delincuencial de Chihuahua, cuya frontera con Sonora se ubica a 100 kilómetros de la vía donde los trabajadores fueron atacados.

La organización es un brazo armado del Cártel de Juárez y responsable del control de una parte importante del paso de droga a Estados Unidos.

La CFE anunció la implementación de una comisión de investigación para esclarecer el ataque contra sus trabajadores, la cual tiene previsto entregar un informe en los próximos ocho días.

La empresa productiva indicó además que se establecerán mecanismos y protocolos de prevención y seguridad para salvaguardar la integridad física de sus trabajadores.