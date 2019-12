Indagan desvíos a García Luna en sexenio de EPN

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga triangulación de recursos del Gobierno federal a empresas ligadas al ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, también en el sexenio de Enrique Peña Nieto, indicó Santiago Nieto, titular de la Unidad.

Informó que las investigaciones se extendieron a más dependencias de Gobierno, no solo a la Secretaría de Gobernación.

"Estamos en un proceso de integración de toda la investigación para poder presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República", comentó al salir de una reunión de evaluación con el Gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

"No puedo dar datos en virtud del deber de sigilo de las carpetas de investigación, además de que eso es el compromiso que asumí ayer con el Fiscal, pero evidentemente digamos sí hay operaciones financieras y transacciones irregulares relacionadas con el señor García Luna durante los dos sexenios en Gobernación y en varios espacios, no solamente en Gobernación".

Recalcó que México también investigará a García Luna y presentará la denuncia correspondiente.

Rechazó dar el número de empresas involucradas en la red debido a la investigación que se realiza.

Indagarán -también- SFP y Segob triangulación a García Luna

Las Secretarías de la Función Pública y de Gobernación también investigarán la triangulación millonaria de dinero del Gobierno federal a una empresa ligada a Genaro García Luna.

Así lo confirmaron las titulares de ambas dependencias, Irma Eréndira Sandoval y Olga Sánchez Cordero, tras participar en una reunión del Gabinete legal y ampliado con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

-¿Se abrirá alguna investigación relacionada con el caso García Luna, la transferencia desde la Secretaría de Gobernación?, se le preguntó a Sandoval afuera de Palacio Nacional.

"Sí, vamos a trabajar eso en Función Pública", respondió la funcionaria.

En tanto, Sánchez Cordero confirmó que la Segob también abrirá una investigación interna para revisar la transferencia de 2 mil millones de pesos a una empresa, de la cual se canalizaron 24 millones a una compañía ligada a García Luna.

"Le voy a comentar al Oficial Mayor a ver qué tiene, para mí es una sorpresa por supuesto. Nosotros también (vamos a investigar), nosotros también porque eran recursos de la Secretaría de Gobernación", expresó.

"Una investigación interna a ver qué tenemos. Primero saber dónde está el hilo conductor, a qué cuentas fueron, cómo se distribuyó, digo, porque dos mil millones son mucho dinero, muchísimo dinero, entonces vamos a seguirlo".

Sánchez Cordero anunció que probablemente mañana se reunirá con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para abordar el tema.