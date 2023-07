Indagan en Nuevo Laredo presuntas agresiones de militares

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- La FGR y la CNDH abrieron expediente y carpeta de investigación para indagar la presunta responsabilidad de soldados del Ejército Mexicano en una herida de bala causada a un taquero y, en otro caso, la pérdida de un ojo de una mujer afectada por esquirlas tras ser baleado el vehículo en el que viajaba.

Personal de la FGR ya acudió al domicilio del denunciante Juan David Rodríguez y su concubina Dalila Llanos Santiago para entrevistarlos sobre su denuncia, en la que acusan a militares, mientras que el martes la CNDH dio entrada a la queja del taquero promovida a través del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), informó su presidente Raymundo Ramos Vázquez.

Los dos hechos son distintos, ocurridos en días diferentes. En ambos los presuntos responsables son soldados del decimosexto regimiento de esta Ciudad, ambos casos documentados por el CDHNL a petición de los afectados.

El primer caso se trata del taquero José Luis Soto Cárdenas, quien el jueves 6 de julio, a las 00:30 horas, en el crucero de González e Ignacio Comonfort, en la Colonia Victoria, resultó herido con arma de fuego cuando se trasladaba en su bicicleta.

Al presentarse en las oficinas del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, la víctima refirió que luego de salir de una tienda Oxxo quedó atrapado en una persecución de militares en contra de un joven para él desconocido y que en dicho operativo participaban tres camionetas del Ejército Mexicano.

"Una de las camionetas se estacionó frente a mi cuando me disponía a subirme a mi bicicleta, se bajaron tres o cuatro soldados y uno de los mandos ordenó que me dispararan, me pegaron un tiro en un costado y caí desmayado, luego unos vecinos me llevaron a un hospital para curarme mi herida", plasmó José Luis en su denuncia.

La víctima agregó que los militares escaparon en sus camionetas después de dispararle tomando la calle González, avanzando un par de calles y después regresaron por la calle Canales hacia el oriente de la ciudad.

El CDHNL aportó dos videos que prueban la presencia del personal militar en el lugar de los hechos y el número de sus unidades.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la República inició la Carpeta de Investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001546/2023.

Otro caso de agresión con arma de fuego atribuido por las víctimas a personal del Ejército Mexicano ocurrió la madrugada del miércoles 12 de julio pasado en el libramiento vial Segundo Anillo Periférico, a la altura del crucero con el bulevar Doctor Carlos Canseco.

La denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo fue presentada por el señor Juan David Rodríguez Pérez, conductor de un automóvil tipo Grand Prix, quien se encontraba acompañado de su concubina Dalila Llanos Santiago y una amiga de nombre Dolores Córdova Domínguez.

El conductor Juan David Rodríguez Pérez mencionó que después de visitar a su hijo en el fraccionamiento Valles de Anáhuac, pasaron por el crucero del bulevar Doctor Carlos Canseco y observaron en la parte superior del puente a personal del Ejército Mexicano.

Estaban apostados en posición de tiradores y otros de píe portando armas largas, así como varios vehículos militares implementando un operativo tipo retén y repentinamente comenzaron a disparar hacia el automóvil que él manejaba.

Una bala pegó en el vidrio delantero justo frente al asiento del acompañante en donde se encontraba su concubina Dalila, quien sufrió heridas de esquiarlas de proyectil en su rostro y pecho. El ojo lo perdió en la Clínica 25 del IMSS de Monterrey, cuando médicos especialistas trataban de salvárselo.

La lesión en su ojo derecho por esquirlas le habría causado un daño irreparable, siendo recibida, atendida y valorada en dicha institución la noche del jueves 13 de julio.

La pareja recibió en su domicilio a personal ministerial federal de la FGR y les informaron que necesitaban entrevistarlos por estar integrando la Carpeta de Investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0001581/2023, derivada de su denuncia.

Ambas quejas fueron presentadas este martes en las oficinas centrales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones al derecho a la integridad, seguridad jurídica y uso indebido de armas de fuego, según informó Ramos.