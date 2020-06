Indagan si es eficaz plasma ante Covid-19

Reforma Reforma Reforma

Ciudad de México.- La primera donación de sangre que Emmanuel Avendaño Castañeda hizo en la vida fue para ayudar a pacientes con Covid-19.

Como hematólogo, el médico de 29 años sabe lo importante que es donar sangre de manera altruista, pero nunca antes lo había hecho porque, confiesa, le temía a las agujas.

Sin embargo, tras contagiarse con el nuevo virus, desarrollar síntomas leves y recuperarse, decidió enfrentar su temor a los piquetes y donar plasma para ayudar a otras personas infectadas que no cursan la enfermedad con la misma suerte.

"Sentía una gran necesidad de agradecer el hecho de que me haya ido bien. Aunque no estuve grave, fue un proceso relativamente traumático y eso me hizo tener un sentimiento de mucho agradecimiento y la necesidad de retribuirlo donando", afirma en entrevista.

El especialista viajó de La Paz, Baja California Sur, a la Ciudad de México para donar plasma en el Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional La Raza.

El joven batalló para encontrar un vuelo disponible y aceptó pagar unos 2 mil pesos más de lo que regularmente cuesta ese viaje.

"Ante una enfermedad que no tiene opciones terapéuticas específicas, es intentar ayudar de esa manera. A mí me parece que es brindar el apoyo a una persona que ni siquiera conocemos, brindarle una opción para que pueda mejorar".

Por la ansiedad que le generaban las agujas, el joven creía que nunca donaría sangre, pero, ante la emergencia sanitaria, se mentalizó para vencer ese temor.

"A la hora de yo utilizar una aguja con alguien más, no hay ningún inconveniente, pero en mí sí me genera un poco de ansiedad. Lo único que hacía era no ver cuando me puncionaban porque me puedo sentir mal, pero realmente no fue doloroso", describe.

Para el hematólogo, que hasta ahora no ha asistido directamente a pacientes confirmados con coronavirus, la donación de plasma fue su manera de contribuir a la atención de la pandemia.

"Es una forma distinta de ayuda a mitigar la situación con los pacientes más graves. Sabemos que todos los médicos y enfermeras que están en la primera línea de atención son los que llevan la carga más pesada, pero todos los demás podemos ayudar de alguna manera.

"Algunos pueden ayudar quedándose en casa; otras personas pueden ir a donar plasma, sangre o plaquetas. Cada acción que alguien realiza nos va a ayudar a salir adelante de todo esto", sostiene.

Desde marzo, el IMSS inició en el País un protocolo para tratar con plasma de personas recuperadas de coronavirus a pacientes que tienen la enfermedad y están graves, explicó la hematóloga María de las Mercedes Solano.

En el protocolo participan cuatro bancos de sangre del instituto: el del Hospital La Raza y el del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ambos en la Ciudad de México.

También el banco del Centro Médico Nacional de Occidente, de Guadalajara, y el del Hospital de Cardiología No. 34, ubicado en Monterrey.

La meta es atender con plasma a 400 pacientes graves con Covid-19.

A la fecha, 113 personas recuperadas han donado plasma, 84 pacientes infectados han sido transfundidos y 21 ya fueron dados de alta.

La especialista explicó que, a falta de un tratamiento específico para Covid-19, con este protocolo el IMSS busca medir qué tan efectivo es el plasma y los beneficios que tiene en la reducción de la mortalidad y los días de hospitalización.

Detalló que al transfundir plasma se otorgan anticuerpos a las personas enfermas para que su organismo reaccione contra la enfermedad.

"Lo que se pretende es darles defensas para que combatan la enfermedad y disminuir el agravamiento de la misma", dijo la especialista.

Los donantes de plasma deben tener entre 18 y 65 años. Se les aplica otra prueba PCR para asegurar que ya son negativos y deben acumular al menos 14 días sin síntomas. Pueden donar más de una vez, con 15 días entre cada donación.

También les hacen estudios para descartar otras infecciones y sólo entonces pueden donar 600 mililitros de plasma.

Los pacientes enfermos reciben una transfusión de 200 mililitros, compatible con su tipo sanguíneo.

La especialista explicó que donar durante la epidemia es seguro porque todos los bancos de sangre tienen medidas de protección e higiene, por lo que invitó a las personas que se han recuperado, estén o no afiliadas al IMSS, a donar plasma.

"Esta pandemia nos ha afectado a todos y, al ver que la infección sigue y la mortalidad crecía, quieres hacer algo para ayudar. No es momento para quedarnos con los brazos cruzados, sino hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudar en algo a recuperarnos de esta situación tan grave", subrayó.

Del área crítica a su casa

La señora Hortensia, de 65 años, logró superar la enfermedad Covid-19 tras ser tratada con una transfusión de plasma de pacientes que se infectaron con el nuevo virus y se recuperaron.

El pasado 6 de abril, la mujer regresó de trabajar con dolor de garganta, tos y fiebre, recordó su hija Azucena.

"La llevamos varias veces al médico y la mandaban a casa con tratamiento y la esperanza de que fuera a mejorar, pero pasaban los días y su salud empeoraba", expresó.

Hortensia ingresó el 13 de abril al servicio de Urgencias del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS con insuficiencia respiratoria severa. Once días después se agravó y necesitó soporte ventilatorio con un respirador.

Por las complicaciones que presentaba, fue candidata para recibir una transfusión de plasma de pacientes recuperados de Covid-19, el cual fue abastecido por el Banco Central de Sangre de La Raza.

Doña Hortensia evolucionó satisfactoriamente. Se le pudo retirar el respirador el 29 de abril y, una vez estabilizada, recibió el alta médica el 8 de mayo.