Indagan venta de insignias de GN por Internet

Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que la dependencia ya investiga la venta por Internet de artículos de la Guardia Nacional (GN).

Reforma publicó hoy que mientras la Sedena batalla por uniformar a la nueva fuerza de seguridad, los distintivos que usan sus elementos se venden por internet.

A través de Mercado Libre, un vendedor ofrece por 65 pesos las bandas que portan en los elementos la GN. También oferta parches, insignias y medallas de soldados y marinos.

"Ya iniciamos una investigación, la investigación correspondiente, y actuaremos en función de lo que proceda según las conclusiones de la investigación", indicó Durazo.

Al término de un evento en la sede de la dependencia, el funcionario pidió en entrevista no hacer "grande" el problema de la venta de artículos de la Guardia.

El secretario afirmó que los uniformes tienen elementos de seguridad que los hacen prácticamente intransferibles e infalsificables.

"Jóvenes, no hagamos grande un problema irrelevante, los uniformes de la Guardia Nacional es imposible falsificarlos, podrá alguien, como ya lo hicieron, darle apariencia de uniforme de la Guardia Nacional", expresó.

"Pero los uniformes de la Guardia Nacional tienen elementos únicos de identidad que son intransferibles y que son prácticamente infalsificables. Así es que no (lo) convirtamos en un problema de la Guardia Nacional".