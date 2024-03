Indagarán actuación de MP en caso de menor por abuso sexual

Korín de la Cruz / Agencia Reforma / La madre de la niña aseguró que el Ministerio Público incurrió en diversas omisiones al integrar la carpeta de investigación, por lo que presentaron las denuncias correspondientes

Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se comprometió a acompañar el proceso de apelación de la sentencia que absolvió a un hombre de abuso sexual contra una niña de 4 años e indagará la actuación del Ministerio Público.

Así lo informó Victoria Figueiras, madre de la menor, tras reunirse en Toluca con el fiscal general, José Luis Cervantes.

"El motivo de esta reunión es para estar colaborando en conjunto en el tema de la apelación que vamos a integrar, supongo que el día lunes lo estaremos integrando ya, no puedo dar detalles de los agravios que se van a ingresar, pero sí les quiero decir que obviamente esto viene en conjunto, viene en equipo.

"Obviamente van a juzgar el actuar de todas las personas que estuvieron involucradas en la carpeta, desde la denuncia hasta el fallo del juez, van a analizar el actuar con Contraloría y con Visitaduría en la Fiscalía Anticorrupción", explicó Figueiras en las instalaciones de la FGJEM.

La madre de la niña aseguró que el Ministerio Público incurrió en diversas omisiones al integrar la carpeta de investigación, por lo que presentaron las denuncias correspondientes.

"Desde la denuncia me empiezan a quitar evidencias, me manipulan la carpeta, el proceso de la cadena de custodia, que yo no sé cómo es; sin embargo, cuando estoy en el juicio, me empiezo a enterar de que faltan incluso documentos que venían adjuntos, después yo me doy a la tarea de estar integrando videos que me quitaron", explicó Figueiras.

"Nosotros tenemos unas denuncias que metimos hacia algunas personas del Ministerio Público, eso es lo que van a empezar a analizar, pero incluso van a analizar toda la carpeta y vamos a meter unas nuevas denuncias para que Anticorrupción evalúe".

Para dar seguimiento a estos temas, Victoria Figueiras se reunirá el martes con el fiscal Anticorrupción.

"Quiero confiar en que esto se va a llevar de la manera correcta, siempre he pedido imparcialidad y transparencia y que sea un juicio justo. Yo he tratado en todo momento de ir enderezando la situación del caso a pesar de las irregularidades", señaló.