Indignación en BC por libro educativo con amplio contenido sexual y palabras inapropiadas

Autoridades del estado de Baja California compraron un libro académico de inglés plagado de groserías en castellano. Se trata de una edición para los estudiantes de quinto semestre del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado (CECyTE BC), el cual contrató a la compañía Impresiones y Acabados de Alta Calidad Da Vinci SA de CV para la impresión del libro de texto.

Palabras como “ser un capullo o un gilipollas", “hijo de puta” y “cállate de una puta vez”, son algunas de las expresiones que aparecen a lo largo del libro, el cual fue adquirido por miles de jóvenes en la entidad. Según informó Animal Político, la dirección del CECyTE Baja California, a cargo de José Luis Kato Lizardi, adjudicó la edición del libro sin que previamente pasara por una evaluación de contenidos y lo verificara el comité editorial.

El resultado es un material didáctico plagado de groserías y expresiones vulgares de España, además de contenido sexual. Según recopiló Animal Político, algunas de las expresiones que aparecen son:

“To be down to fuck – Querer un polvo”, en referencia al deseo de tener relaciones sexuales.

“To bang/screw – Tirarse a alguien”, también como frase coloquial para señalar el coito.

Además, incluye traducciones de otros insultos que en el país europeo son usados para referirse de manera despectiva a una persona con menor capacidad intelectual, y frases que en México no son conocidas ni empleadas por la población.

Una docente le dijo al medio nacional bajo condición de anonimato, que al tener el libro en sus manos no pudo evitar pensar que se trataba de una copia literal de un libro de texto español, lo que explicaría el contenido. “Tal vez, culturalmente, en la vida cotidiana de España se utilicen estas frases, pero en México no es algo común y menos en las aulas”, dijo la profesora.

Criticó que un libro usado para enseñar inglés a los jóvenes fomente un lenguaje inapropiado, impropio de un proceso educativo escolarizado. Todo parece indicar que este incidente se habría evitado si el material hubiera sido revisado por las autoridades correspondientes.

Y es que debido a que la institución genera sus propias publicaciones, cuenta con un comité que “mejora, modifica y actualiza” cada semestre los contenidos escolares.

Los libros que no son producidos por ellos, se adquieren a “editoriales importantes, tanto de México como internacionales”. Sin embargo, en este caso todo apunta a que el material fue bajado directamente de Internet, donde abundan textos con las mismas expresiones coloquiales que se enseñan en el encuadernado.

La empresa responsable de la publicación de este material también editó los libros de Matemáticas y Biología para los planteles del CECyTE en Baja California. Sin embargo, antes de incursionar como casa editorial, fue proveedora de aluminio para mobiliario escolar e incluso compitió por un contrato para fabricar playeras de uniformes administrativos.

Así es que Impresiones y Acabados de Alta Calidad Da Vinci SA de CV estuvo inscrita en el listado de proveedores del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Nayarit en 2011, y en el CECyTE del mismo estado.

Animal Político intentó ponerse en contacto con el director del CECyTE Baja California, José Luis Kato Lizardi, a fin de conocer su postura por el incidente y que explicara el proceso de contratación de la empresa, pero el funcionario se negó a dar entrevista pues según dijo su asistente, su agenda no lo permitía.





