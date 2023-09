INE censura porque tiene miedo a la verdad: AMLO

CDMX.- Para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto Nacional Electoral (INE) censura porque tiene miedo a la verdad.

El Mandatario resaltó que cumplió con la orden de la Comisión de Quejas del INE, que le pidió publicar un mensaje previo a sus mañaneras, que le prohíbe referirse a temas electorales.

"No estamos diciendo nada falso porque estamos agregando en la postdata algo que es real. Por qué no pones la postdata, bueno, las dos, pero yo voy a leer la posdata. Espero que no estén viendo la mañanera", dijo.

"Esto es lo que pide el INE () violatorio de la Constitución, dónde queda la libertad de expresión, ya cuando empiezan a censurar así es porque tienen miedo a la verdad. No les gusta la transparencia", señaló.

Este martes, el Gobierno federal publicó el mensaje que le ordenó el INE en las transmisiones oficiales de la mañanera, el cual incluye una posdata para que "los conservadores" no vean la conferencia.

"Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, y que continué la corrupción, el clasicismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes", dice la posdata.

La medida cautelar del INE derivó de las sistemáticas violaciones a la legislación electoral en las que ha incurrido López Obrador al hablar sobre la elección de 2024, los procesos y los aspirantes presidenciales de Morena y del Frente opositor.