INE cita a comparecer a AMLO por uso indebido de recursos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los funcionarios del INE que lo llamaron a comparecer por uso indebido de recursos públicos en programas sociales.

“No voy asistir al INE; pero voy a enviarles un escrito para contestar todas sus dudas y ejercer mi derecho a la defensa”, dijo.

El presidente no ocultó su molestia, pues en la indagatoria señal que AMLO habría utilizado los programas sociales para promover su imagen.

“Vámonos respetando, no somos iguales, no enfréntándolos a ellos, que no me confundan porque eso sí calienta. (…) Nosotros venimos de una lucha donde padecimos de fraudes de estado, del uso de los presupuestos para favorecer a los candidatos”, recordó.

El presidente esta cito junto con la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, pero por una gira de trabajo no podrá asistir, sin embargo, no dudó en recordarles que antes no hacían lo mismo.

“Con todo respeto a los consejeros de INE, se hicieron de la vista gorda, sobre todo con la aplicación de Prospera y ahora se convierten en paladines de la democracia, de todas maneras es su derecho y los respeto y son autoridad y si emiten una recomendación o deciden infraccionarnos, nosotros vamos a defendernos y acatar lo que la autoridad determine”, aseguró.