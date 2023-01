¿INE no se toca?, ya chole, truena AMLO

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sus adversarios ganaron porque no se logró la reforma constitucional en materia electoral que quería, y ante una nueva marcha en defensa del INE soltó: "ya chole".

En la mañanera, López Obrador afirmó que ahora sus adversarios usan el "INE no se toca" como pretexto para defender a Genaro García Luna.

El Mandatario federal hizo un repaso de los elementos que no se aprobaron de su reforma electoral y lo que sí quedó.

"Lo que impidieron fue una reforma constitucional, se quedaron molestos, impidieron una reforma para que no cueste 25 mil millones de pesos una elección, sino la mitad, y el ejemplo está aquí, cuando llegamos la Presidencia gastaba 3 mil 600 millones de pesos y nosotros gastamos el año pasado 500 millones, y ¿se colapsó la Presidencia? No", indicó.

"Entonces, pero ellos ganaron, se quedaron con ese presupuesto, los partidos también, con muchísimo dinero, en vez de 500 diputados estábamos proponiendo 300, quitar a los plurinominales, ellos ganaron porque el INE no se toca y van a haber 500, ellos ganaron también porque nosotros planteamos que hubiera un solo Instituto Nacional, no 32 institutos, ganaron, el INE no se toca".

"Y lo único que se logró es que se reduzcan el sueldo y eso los lleva a presentar una controversia constitucional, nada, nada".

Ante la nueva convocatoria de organizaciones de la sociedad civil a otra marcha en contra del "Plan B" electoral, el 26 de febrero, el Presidente dijo que a lo mejor están pensando en que la movilización sea para defender a García Luna.

"Decían que iban a hacer una marcha, no, exageran. Sólo que usen esa marcha para defender a García Luna porque en una de esas ese es el propósito, ¿Pero qué le van a defender al INE si ganaron?, el INE no se toca", agregó.

"A lo mejor Claudio y los machuchones están pensando eso, hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora como excusa de que el INE no se toca, ya chole".

"'Sí, García Luna es inocente, ya y lo tenemos que defender es de nosotros'", ironizó López Obrador y arreció contra el ex funcionario de Felipe Calderón.

"Fue el Secretario de Seguridad con Calderón, ¿y quién apoyó el fraude?, los mismos, los abajo firmantes, si hubo fraude o no, lo aceptó Fox, qué mas pruebas".

"Primero diciendo que estaba arrepentido de no haberme desaforado, antes dijo que había cargado los dados, que yo era un peligro para México, así abiertamente, están los testimonios sobre el fraude y son los mismos que están defendiendo".

"Y ahora los que votaron por Calderón, por Fox, ¿qué culpa tengo yo?, ¿por qué no asumen que se equivocaron, que los engañaron y por qué en vez de reclamarles a ellos se lanzan contra mí?, ahora sí que como diría el mismo clásico, ¿y yo por qué?, ¿quién los manda?, es de sabios cambiar de opinión, además tener capacidad para rectificar, decir me equivoqué, me engañaron, no, no, no, Andrés Manuel es comunista, es populista, ayer veía un mensaje que practicamos santería en Palacio".